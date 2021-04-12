Спікер Зеленського розкрила, чого критично не вистачає в "ЛДНР"

На непідконтрольній Києву території нестача не лише товарів, необхідних для подолання COVID-19, зазначила Мендель.
На захопленій бойовиками частині сходу України – у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", спостерігається критична нестача ліків та медтоварів.
У "ЛДНР" не вистачає препаратів проти серцевих хвороб, гіпертонії, діабету та астми, розповіла прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в ефірі програми Погляд з Банкової.
Спікер глави держави додала, що на підконтрольній противнику території також не вистачає медтоварів, які необхідні для подолання коронавірусу COVID-19.
Мендель зазначила, що жителям Донбасу допомагають міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.
"Червоний Хрест поставляє концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів", – сказала прессекретар.
читайте такожЧи буде наступ ЗСУ на Донбасі: в ОП дали відповідьРаніше повідомлялося, що Росія відправляла у "ЛДНР" так звані "гуманітарні конвої" – фури, які, за відомостями російської сторони, були наповнені різними невійськовими товарами.
Примітно, що росіяни не дозволяли оглядати товари, які знаходилися у машинах.
Українська сторона та її партнери вважають, що РФ у "гуманітарних конвоях" відправляла бойовикам зброю та боєприпаси.
Агресія Росії на Донбасі – що потрібно знати
- У 2014-му на сході України бойовики створили самопроголошені "ДНР" і "ЛНР", в тому ж році на Донбас вдерлися російські війська. РФ підтримує бойовиків, але не визнає, що пішла на агресію проти України.
- У квітні 2014 року на сході нашої країни стартувала антитерористична операція, в кінці квітня 2018-го замість АТО почалася операція Об'єднаних сил.