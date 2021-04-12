Спікер Зеленського розкрила, чого критично не вистачає в "ЛДНР"

У "ЛДНР" критично не вистачає ліків, поділилася Юлія Мендель / УНІАН

На захопленій бойовиками частині сходу України – у самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", спостерігається критична нестача ліків та медтоварів.

У "ЛДНР" не вистачає препаратів проти серцевих хвороб, гіпертонії, діабету та астми, розповіла прессекретар президента Володимира Зеленського Юлія Мендель в ефірі програми Погляд з Банкової.

Спікер глави держави додала, що на підконтрольній противнику території також не вистачає медтоварів, які необхідні для подолання коронавірусу COVID-19.

Мендель зазначила, що жителям Донбасу допомагають міжнародні організації, зокрема Червоний Хрест.

"Червоний Хрест поставляє концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів", – сказала прессекретар.

читайте такожЧи буде наступ ЗСУ на Донбасі: в ОП дали відповідьРаніше повідомлялося, що Росія відправляла у "ЛДНР" так звані "гуманітарні конвої" – фури, які, за відомостями російської сторони, були наповнені різними невійськовими товарами.

Примітно, що росіяни не дозволяли оглядати товари, які знаходилися у машинах.

Українська сторона та її партнери вважають, що РФ у "гуманітарних конвоях" відправляла бойовикам зброю та боєприпаси.