Зрив перемовин щодо Донбасу: Україна оголосила про небезпеку саміту ЄС за участю Путіна

Україна виступає проти участі Путіна в саміті Євросоюзу - Кулеба / УНІАН

Офіційний Київ вважає запрошення президента РФ Володимира Путіна на саміт ЄС небезпечним прецедентом, який сигналізує про відхилення Брюсселя від санкційної політики щодо Москви. До того ж такий крок може негативно вплинути на виконання росіянами Мінських угод щодо Донбасу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомляє телеканал Дім, на брифінгу у Брюсселі він розповів про те, що запрошення Путіна на саміт Євросоюзу може негативно позначитись на ситуації з санкціями щодо Росії і виконанні Москвою Мінських угод.

Дипломат акцентував увагу на тому, що Євросоюз не повинен демонструвати прагнення до відновлення відносин з Росією, тому що Москва не змінює своєї політики щодо Києва і Брюсселя.

"Ініціатива відновити саміти з Росією без будь-якого прогресу з російської сторони буде небезпечним відхиленням від санкційної політики ЄС. Рішення заморозити саміти ЄС-Росія було прийнято у 2014 році на тлі агресії РФ проти України. На жаль, Росія не демонструвала намірів змінити свою політику ані щодо України, ані щодо Євросоюзу. І ми вважаємо, що для відновлення самітів немає підстав", - підкреслив Дмитро Кулеба.читайте такожРосія - сторона конфлікту, а Крим треба повернути: в ЄС закликали до "більш серйозних заходів" на Донбасі

Нагадаємо, раніше канцлерка ФРН Ангела Меркель запропонувала запросити президента РФ Володимира Путіна на саміт Євросоюзу. Її підтримав президент Франції Еммануель Макрон. Решта держав, крім Австрії, виступили проти такої ініціативи.

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Відносини Росії і Євросоюзу

Відносини РФ і ЄС значно зіпсувалися після того, як у 2014 році Росія окупувала автономну республіку Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей. Світова спільнота засуджує дії Москви і закликає російську державу повернути суверенні території під політичний контроль Києва. Проти російських політиків, чиновників і бізнесменів діють санкції Заходу.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров припускався сценарію, за якого Москва піде на розрив відносин з ЄС. Подібний розклад буде реалізовано у тому випадку, якщо Брюссель вдарить санкціями по стратегічно важливих секторах російської економіки.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков уточнював, що Росія сама не прагне припинити відносини з Євросоюзом, однак готова до такого кроку у тому випадку, якщо рішення приймуть у Брюсселі.

14 травня Росія вперше опублікувала список недружніх для Москви держав. У переліку таких країн опинилися США і Чехія.