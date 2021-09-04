США братимуть участь у переговорах щодо Донбасу та Криму: віцепрем'єрка розповіла про новий формат

США братимуть участь у переговорах щодо Донбасу та Криму / УНІАН

Сполучені Штати Америки братимуть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі й поверненні Криму, повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина. Вона уточнила, що Україна очікує на низку візитів, які відбудуться найближчими місяцями.

"Я не можу розкривати деталі пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі і поверненні Криму. Ми сподіваємося, що вже найближчими місяцями відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з питань безпеки", - заявила Стефанишина в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

За її словами, сьогодні США розуміють свою роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму.

Стефанишина звернула увагу на те, що тепер обговорення питань Донбасу і Криму будуть відбуватися не тільки в нормандському форматі.

"США вже матеріалізують своє бачення їх ролі у врегулюванні конфлікту, але відсьогодні обговорюватимуться не тільки в нормандському форматі, але й у ширшому форматі, включаючи Сполучені Штати", - зазначила віцепрем'єр-міністерка.

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Переговори в нормандському форматі - про що йшлося раніше:

Президент Володимир Зеленський 13 липня заявив, що Німеччина, Франція та Україна наполягають на проведенні зустрічі на рівні лідерів країн нормандського формату. План з реалізації Мінських угод, який слід обговорити, передано Москві. Зустріч відкладається через Росію.

15 липня в Кремлі заявили, що Росія, Україна, Франція і Німеччина виступають на підтримку проведення саміту в межах нормандського формату щодо Донбасу. Але на цей момент немає жодних конкретних домовленостей щодо термінів проведення заходу.

9 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що участь США в нормандському форматі - це одна з ідей для припинення російської агресії проти України. Загалом Вашингтон відкритий для обговорення будь-яких варіантів.