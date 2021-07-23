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США не збираються приєднуватися до нормандського формату переговорів щодо Донбасу - Кент

23 липня 2021, 12:16

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент розповів, що американці поки не поспішають брати участь у переговорах щодо Донбасу.

Путін Макрон Меркель Зеленський
США не збираються приєднуватися до нормандського формату переговорів щодо Донбасу / Reuters

Попри те, що Україна давно сподівається на приєднання США до "нормандського формату", американці туди не поспішають і найближчим часом брати участь у переговорах по Донбасу не будуть, заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Джордж Кент.

"На цей час я не очікую участі американських чиновників у мінському процесі". Я також не очікую приєднання американських посадових осіб до "нормандських" зустрічей", – сказав Кент в інтерв'ю Суспільному.

Кент пообіцяв, що це питання проговорюватиметься на переговорах з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, які відвідають США перед візитом Зеленського, і, власне, під час зустрічі Зеленського з Байденом.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський 30 серпня 2021 року офіційно відправиться з візитом до Вашингтона на зустріч з Джо Байденом.

Запрошення українського глави держави свідчить про те, що США надають рішучу підтримку Києва в боротьбі з агресією Москви у вигляді окупації Криму і Донбасу, заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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Детальніше про візит президента України до США можете дізнатися у сюжеті ТСН:

Нагадаємо, раніше очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що питання про приєднання США до нормандського формату переговорів щодо Донбасу не обговорювалося. Він зазначив, що Україна не веде поки ніяких обговорень про створення окремого формату.

1 липня представник української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш повідомив, що участь представників США в переговорах щодо Донбасу обговорювалася під час зустрічі з американськими сенаторами.

20 липня заступник глави Адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що Російська Федерація не проти приєднання до нормандського формату щодо Донбасу інших учасників, у тому числі США, Британії або Канади.

новини США війна на Донбасі нормандські переговори Джордж Кент
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