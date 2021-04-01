У США розповіли, чи підтримають Україну в разі агресії РФ

Міністр оборони України Андрій Таран обговорив загострення ситуації на Донбасі з головою Пентагону Ллойдом Остіном.
США готові підтримати Україну в разі ескалації російської агресії, пише пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на розмову голови Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони України Андрієм Тараном.
"Остін висловив стурбованість останніми діями Російської Федерації і передав міністру оборони України запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму. Міністр оборони США підкреслив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України", - йдеться в повідомленні.
"Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України і США не просто підтримується, він - динамічно розвивається. Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США в підтримці суверенітету і кроків з відновлення територіальної цілісності України ", - зазначив Міністр оборони України Андрій Таран.
Загострення на Донбасі-про що раніше повідомляв Главред:
- Російські гібридні війська 26 березня здійснили обстріл українських позицій поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 бійці ООС. Двоє були поранені.
- Президент Володимир Зеленський приніс співчуття у зв'язку із загибеллю українських військових і закликав усіх лідерів країн нормандського формату докласти максимум зусиль для встановлення миру на Донбасі.
- 31 березня пройшло засідання ТКГ, в рамках якого Україна пропонувала досягти домовленостей про перемир'я на Донбасі з 1 квітня. Однак Росія виступила проти такої ініціативи.
- За словами спікера української делегації в ТКГ Олексія Арестовича, росіяни вважають, що вжитих раніше заходів з режиму дотримання вогню на Донбасі достатньо, а в нових немає необхідності.