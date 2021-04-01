У США розповіли, чи підтримають Україну в разі агресії РФ

США готові підтримати Україну / УНІАН

США готові підтримати Україну в разі ескалації російської агресії, пише пресслужба Міністерства оборони України з посиланням на розмову голови Пентагону Ллойда Остіна з міністром оборони України Андрієм Тараном.

"Остін висловив стурбованість останніми діями Російської Федерації і передав міністру оборони України запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі і в Криму. Міністр оборони США підкреслив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці і не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України", - йдеться в повідомленні.

"Стратегічний діалог на рівні керівників оборонних відомств України і США не просто підтримується, він - динамічно розвивається. Американські партнери активно ініціюють контакти, висловлюють щиру стурбованість спробами Росії загострити ситуацію навколо України. Сьогоднішній дзвінок американського колеги є яскравою демонстрацією проактивної позиції США в підтримці суверенітету і кроків з відновлення територіальної цілісності України ", - зазначив Міністр оборони України Андрій Таран.

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