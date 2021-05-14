США впровадили санкції проти українців - Данілов

США ввели санкції проти українців / УНІАН

США ввели санкції проти 61 українця - Україна звернулася до влади США про надання інформації про кожного підсанкційного громадянина, повідомив сьогодні під час брифінгу секретар РНБО України Олексій Данілов.

"На сьогоднішній день нам достеменно відомо про 61 громадянина України, проти яких США ввели санкції", - сказав Данилов.

Секретар РНБО розповів, що Україна звернеться до влади США для надання інформації щодо кожного громадянина України, щодо якого були введені санкції. І після отримання документів та їх обробки рішення про санкції щодо цих громадян може бути прийнято і на території України.

"Якщо наші правоохоронні органи вважатимуть за необхідне впроваджувати певні процедурні моменти... якщо буде прийнято рішення про введення санкцій на підтримку наших партнерів, після отримання цих документів, після обробки цих документів, ми це будемо робити на території нашої країни", - сказав Данілов.

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Також Україна звернеться до європейських партнерів для отримання інформації про підсанкційних громадян України.

"Після отримання інформації ми по кожному громадянину будемо приймати окреме рішення", - додав Данілов.

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