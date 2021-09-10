"Стали "наркоманами"за кермом": Арахамія запідозрив Авакова в резонансних справах щодо "слуг народу"

Арахамія вважає "дивним збігом" кримінальні справи проти нардепів від Слуги народу в період, пов'язаний з відставкою Авакова / УНІАН

Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що резонансні кримінальні справи проти депутатів СН можуть бути пов'язані з питаннями відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За його словами, в період, коли затримували нардепів від правлячої фракції за кермом, глава МВС, ймовірно, намагався уникнути свого відходу з посади.

Про це він заявив у ефірі телеканалу Україна 24, фрагмент якого зі своїм коментарем наводить нардеп від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Вчора у ефірі програми "Народ проти" з Наташею Влащенко Давид Арахамія мало не прямим текстом заявив, що Аваков і поліція сфабрикували низку справ проти депутатів від "Слуги народу", яких затримували в стані наркотичного сп'яніння, і в занадто пильній увазі особисто до нього з боку поліції", - написав парламентарій і прикріпив цитату діалогу Арахамії з ведучою програми Наталією Влащенко.

Зокрема, Арахамія сказав, що у той час Аваков, ймовірно, прагнув до того, щоб не відбулося голосування за його відставку. І тоді сталися скандали з депутатами від Слуги народу. Парламентарій не впевнений, що це точно так і є, однак вважає дивним подібний збіг.читайте такожАваков восени може повернутися до Кабміну - Арахамія

Арахамія: "Дивіться, коли є депутат від влади і є колишній міністр МВС, який хотів, щоб не голосували за його зняття, то за один тиждень цілих чотири "слуги народу" чомусь наркоманами стали за кермом".

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Влащенко: "Це ви пана Авакова маєте на увазі? Думаєте він давав такі завдання?"

Арахамія: "Я не знаю. Просто дивний збіг вийшов, що за один тиждень всі стали наркоманами різко. Я особисто їжджу за кермом, мене за цей тиждень зупиняли 16 разів. Після цього жодного разу".

Скандали з нардепами від Слуги народу

У липні патрульні поліцейські Києва зупинили автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат від Слуги народу Євген Брагар. Правоохоронці запідозрили парламентарія у водінні автомобіля в стані наркотичного сп'яніння. Експертиза не підтвердила наявність психотропних речовин в організмі депутата.

На Бориспільській трасі у Києві 23 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, у тому, що трапилося, звинувачують депутата від СН Олександра Трухіна. В результаті ДТП постраждали люди, серед яких голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі.

Відставка Арсена Авакова з поста глави МВС