"Стали "наркоманами"за кермом": Арахамія запідозрив Авакова в резонансних справах щодо "слуг народу"

Арахамія заявив, що до відставки Авакова, за період гучних справ проти депутатів від правлячої фракції, його автомобіль зупиняли 16 разів.
Глава фракції Слуга народу Давид Арахамія вважає, що резонансні кримінальні справи проти депутатів СН можуть бути пов'язані з питаннями відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За його словами, в період, коли затримували нардепів від правлячої фракції за кермом, глава МВС, ймовірно, намагався уникнути свого відходу з посади.
Про це він заявив у ефірі телеканалу Україна 24, фрагмент якого зі своїм коментарем наводить нардеп від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
"Вчора у ефірі програми "Народ проти" з Наташею Влащенко Давид Арахамія мало не прямим текстом заявив, що Аваков і поліція сфабрикували низку справ проти депутатів від "Слуги народу", яких затримували в стані наркотичного сп'яніння, і в занадто пильній увазі особисто до нього з боку поліції", - написав парламентарій і прикріпив цитату діалогу Арахамії з ведучою програми Наталією Влащенко.
Зокрема, Арахамія сказав, що у той час Аваков, ймовірно, прагнув до того, щоб не відбулося голосування за його відставку. І тоді сталися скандали з депутатами від Слуги народу. Парламентарій не впевнений, що це точно так і є, однак вважає дивним подібний збіг.читайте такожАваков восени може повернутися до Кабміну - Арахамія
Арахамія: "Дивіться, коли є депутат від влади і є колишній міністр МВС, який хотів, щоб не голосували за його зняття, то за один тиждень цілих чотири "слуги народу" чомусь наркоманами стали за кермом".
Влащенко: "Це ви пана Авакова маєте на увазі? Думаєте він давав такі завдання?"
Арахамія: "Я не знаю. Просто дивний збіг вийшов, що за один тиждень всі стали наркоманами різко. Я особисто їжджу за кермом, мене за цей тиждень зупиняли 16 разів. Після цього жодного разу".
Скандали з нардепами від Слуги народу
У липні патрульні поліцейські Києва зупинили автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат від Слуги народу Євген Брагар. Правоохоронці запідозрили парламентарія у водінні автомобіля в стані наркотичного сп'яніння. Експертиза не підтвердила наявність психотропних речовин в організмі депутата.
На Бориспільській трасі у Києві 23 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, у тому, що трапилося, звинувачують депутата від СН Олександра Трухіна. В результаті ДТП постраждали люди, серед яких голова комітету арбітрів Української асоціації футболу Лучано Лучі.
Відставка Арсена Авакова з поста глави МВС
- 13 липня в українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що Верховна Рада 15 липня розгляне відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ, а сам глава МВС вже написав заяву. Пізніше відомості отримали офіційне підтвердження.
- Верховна Рада 15 липня проголосувала за відставку Авакова з поста глави МВС. Ініціативу підтримав 291 парламентарій. Міністр очолював силове відомство більше 7 років.
- 16 липня Рада призначила голову комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського новим міністром внутрішніх справ. Рішення підтримав 271 депутат.