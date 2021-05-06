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Стало відомо, що Блінкен пообіцяв Зеленському

6 травня 2021, 12:38
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Головний дипломат Штатів озвучив кілька обіцянок Києву.

Блінкен після зустрічі із Зеленським озвучив низку обіцянок
Ентоні Блінкен після зустрічі з Володимиром Зеленським озвучив кілька обіцянок / president.gov.ua

У Києві держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським пообіцяв українській стороні подальшу підтримку Вашингтона у боротьбі з агресією Російської Федерації.

Головний американський дипломат на пресконференції, яку транслював YouTube-канал Настоящее Время, також пообіцяла, що Вашингтон підтримає Київ на шляху здійснення реформ.

За його словами, американська влада хоче багато чого зробити спільно з Києвом.

"Ми підтримуємо вас проти агресії, ми також підтримуємо вас у вашій роботі з поліпшення демократії, розвитку інституцій та боротьби з корупцією, а також просуванню реформ. Ми особисто ще раз хочемо підтвердити, що ми й надалі хочемо продовжувати тісну співпрацю...", – заявив гість.

Блінкен також передав Зеленському тепле вітання від президента США Джо Байдена. Держсекретар додав, що це американський лідер попросив його відвідати Україну, щоб висловити підтримку суверенітету й територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вперше поговорив з Джо Байденом 2 квітня. Західні ЗМІ писали, що очільник Штатів підтвердив свою прихильність до Києва.

Ентоні Блінкен вперше на посаді держсекретаря США прибув в Україну у ніч на 6 травня. Вранці 6 числа чиновник провів зустріч з нардепами й поговорив з главою українського Міністерства закордонних справ Дмитром Кулебою.

Довідка. Ентоні Блінкен став держсекретаря Штатів наприкінці січня 2021 року, після того, як демократ Джозеф Байден офіційно став 46-м президентом держави. Інавгурація Байдена відбулася 20 січня.

Агресія РФ у Криму та на Донбасі

  • У 2014 році Росія захопила український Крим, провела там "референдум" та оголосила півострів своєю територією.
  • У цьому ж році на сході України бойовики, яких підтримує РФ, захопили частину Донецької та Луганської областей і створили самопроголошені "ДНР" та "ЛНР".
Володимир Зеленський Ентоні Блінкен
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