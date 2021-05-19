Стало відомо, де і коли відбудеться пресконференція Зеленського

Пресконференція Зеленського про дворічний період його перебування при владі розпочнеться о 12:00 / president.gov.ua

Пресконференція президента України Володимира Зеленського відбудеться в четвер, 20 травня, у Києві. Місце проведення - ДП Антонов. Представників преси почнуть пускати на територію підприємства з 10:30. Зустріч гаранта з журналістами розпочнеться о 12:00. Очікується, що Захід транслюватиметься онлайн в соціальних мережах-українською та англійською мовами.

Як повідомляють у Офісі президента, журналістам вдасться потрапити на територію заводу Антонов за 1,5 години до зустрічі з президентом. Працівників преси пустять на підприємство о 10:30, тоді як розпочнеться пресконференція о 12:00. Журналісти отримали на акредитацію чотири години: її проведуть до 15:00 19 травня.

Трансляція йтиме і в соціальних мережах на офіційних сторінках і акаунтах Офісу президента України. Пресконференцію покажуть двома мовами - українською та англійською.читайте такожЗеленський зробив заяву про Євросоюз і дав обіцянку українцям

Підкреслюється, що кількість представників преси на заході можуть обмежити у зв'язку з заходами, пов'язаними з карантином в Україні.

Пресконференція Володимира Зеленського