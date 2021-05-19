Стало відомо, де і коли відбудеться пресконференція Зеленського

На пресконференцію Володимира Зеленського можуть потрапити не всі журналісти.
Пресконференція президента України Володимира Зеленського відбудеться в четвер, 20 травня, у Києві. Місце проведення - ДП Антонов. Представників преси почнуть пускати на територію підприємства з 10:30. Зустріч гаранта з журналістами розпочнеться о 12:00. Очікується, що Захід транслюватиметься онлайн в соціальних мережах-українською та англійською мовами.
Як повідомляють у Офісі президента, журналістам вдасться потрапити на територію заводу Антонов за 1,5 години до зустрічі з президентом. Працівників преси пустять на підприємство о 10:30, тоді як розпочнеться пресконференція о 12:00. Журналісти отримали на акредитацію чотири години: її проведуть до 15:00 19 травня.
Трансляція йтиме і в соціальних мережах на офіційних сторінках і акаунтах Офісу президента України. Пресконференцію покажуть двома мовами - українською та англійською.читайте такожЗеленський зробив заяву про Євросоюз і дав обіцянку українцям
Підкреслюється, що кількість представників преси на заході можуть обмежити у зв'язку з заходами, пов'язаними з карантином в Україні.
Пресконференція Володимира Зеленського
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 17 травня заявив, що пресконференція президента України Володимира Зеленського відбудеться у четвер, 20 травня.
- Чиновник попередив про можливу зміну формату заходу у зв'язку з коронавірусними обмеженнями. За його словами, очікується докладна розмова глави держави з журналістами про дворічний термін Зеленського на посаді президента України.
- Подоляк підкреслював, що під час пресконференції планується обговорити головні напрямки роботи президента, а також рішення, які слід прийняти на третьому році каденції Зеленського.