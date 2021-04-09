Стало відомо, які партії потрапляють у Раду у разі дострокових виборів

За даними соціологічної групи Рейтинг, прохідний бар'єр у 5% долають лише чотири політичні сили.
Якби дострокові вибори до Верховної Ради відбулися на початку квітня, найбільше голосів отримала б пропрезидентська партія Слуга народу. За політичну силу готові проголосувати 22,9% серед тих, хто визначився зі своїм голосом. Далі йдуть Європейська солідарність Петра Порошенка, ОПЗЖ Віктора Медведчука і Батьківщина Юлії Тимошенко. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного 6-7 квітня групою Рейтинг.
Які партії проходять до Верховної Ради
- Слуга народу – 22,9%
- Європейська солідарність (ЄС) – 14,6%
- Опозиційна платформа за життя (ОПЗЖ) – 14,2%
- Батьківщина – 12,9%
Які партії на межі проходження до ВР
- Сила і честь – 4,7%
- Радикальна партія – 4,4%
- Українська стратегія Гройсмана – 4,3%
Крім того, за партію наші Євгенія Мураєва готові проголосувати 3,5%. Близько 3,4% респондентів підтримують партію Мураєва, ВО Свобода і партію Шарія.
За Голос мають намір проголосувати 2,6% від кількості опитаних респондентів, за Самопоміч – 2,4%.читайте такожЗа кого голосували б українці в квітні 2021 - свіжий президентський рейтинг
Опитування було проведено соціологічною групою Рейтинг 6-7 квітня 2021 року. У ньому взяли участь 2500 українців на всій території країни, крім жителів окупованих ОРДЛО і Криму. У якості методу опитування було застосовано телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності становить не більше 2%.
Рейтинг партій України
- Згідно з даними дослідження Центру Разумкова, на початку березня за Слугу народу готові були проголосувати 26,5% респондентів, які визначилися зі своїм вибором. Європейську солідарність підтримували 20,1% потенційних виборців. ОПЗЖ –17,9%.
- За даними соціологічної групи Рейтинг на 5 березня, партію Слуга народу готові були підтримати 19,5% учасників дослідження. ЄС – 14,7% респондентів, ОПЗЖ – 14,3.
- Опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) на початку лютого продемонструвало лідерство Європейської солідарності Петра Порошенка. Політичну силу готові були підтримати 18,1% респондентів. На другому місці опинилася ОПЗЖ – 16,8%. Слуга народу влаштувалася на третьому місці – 15,5%.