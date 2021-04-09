Стало відомо, які партії потрапляють у Раду у разі дострокових виборів

Слуга народу лідирує в рейтингах українських партій / УНІАН

Якби дострокові вибори до Верховної Ради відбулися на початку квітня, найбільше голосів отримала б пропрезидентська партія Слуга народу. За політичну силу готові проголосувати 22,9% серед тих, хто визначився зі своїм голосом. Далі йдуть Європейська солідарність Петра Порошенка, ОПЗЖ Віктора Медведчука і Батьківщина Юлії Тимошенко. Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного 6-7 квітня групою Рейтинг.

Які партії проходять до Верховної Ради

Слуга народу – 22,9%

Європейська солідарність (ЄС) – 14,6%

Опозиційна платформа за життя (ОПЗЖ) – 14,2%

Батьківщина – 12,9%

Які партії на межі проходження до ВР

Сила і честь – 4,7%

Радикальна партія – 4,4%

Українська стратегія Гройсмана – 4,3%

Крім того, за партію наші Євгенія Мураєва готові проголосувати 3,5%. Близько 3,4% респондентів підтримують партію Мураєва, ВО Свобода і партію Шарія.

За Голос мають намір проголосувати 2,6% від кількості опитаних респондентів, за Самопоміч – 2,4%.читайте такожЗа кого голосували б українці в квітні 2021 - свіжий президентський рейтинг

Опитування було проведено соціологічною групою Рейтинг 6-7 квітня 2021 року. У ньому взяли участь 2500 українців на всій території країни, крім жителів окупованих ОРДЛО і Криму. У якості методу опитування було застосовано телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності становить не більше 2%.

Рейтинг партій України