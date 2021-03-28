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Стало відомо про плани Росії щодо виборів до Держдуми на Донбасі

28 березня 2021, 11:53

Росія вимагатиме від жителів ОРДЛО взяти участь у виборах до Держдуми восени 2021 року, стверджують правозахисники.

Вибори ДНР
Росія планує провести на окупованому Донбасі вибори до Держдуми-2021, - правозахисники / Reuters

У окупованих окремих районах Донбасу росіяни мають намір відкрити виборчі дільниці. Згідно з очікуваннями Москви, жителі ОРДЛО з російськими паспортами повинні взяти участь у виборах до Держдуми восени 2021 року. Таке розпорядження вже надійшло від Кремля "адміністраціям РФ" в окремих районах Донецької та Луганської областей, повідомляє Східна правозахисна група.

"За інформацією наших джерел, таке розпорядження окупаційним адміністраціям РФ у ОРДЛО було спущено з Кремля", - стверджують правозахисники. Передбачається участь у російських виборах на території України громадян з паспортами РФ, які проживають на окупованому Донбасі.

Завдання Кремля окупаційним адміністраціям у ОРДЛО

  • Забезпечити участь у виборах до Держдуми Росії 2021 року не менше 50% жителів окупованого Донбасу, у яких є російський паспорт, від загальної кількості "громадян" Росії у ОРДЛО. Передбачається, що усього громадянство РФ на захоплених районах Донбасу є у 250-300 тисяч осіб
  • Реалізувати заходи щодо прискорення видачі паспортів Росії у ОРДЛО і збільшити кількість виданих на окупованому Донбасі паспортів РФ
  • Організувати медійну компанію Росії від місцевих жителів і "політичних діячів" окупованого Донбасу з вимогою взяти участь у російських виборах до Держдуми
  • Провести заходи з підготовки виборчих дільниць та вибір приміщень, де проходитимуть вибори
  • Правозахисники підкреслили, що Росія подібними діями зміцнює курс на інтеграції окремих районів Донбасу з РФ і продовжує реалізовувати механізми гібридної війни проти України.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про намір партії Справедлива Росія - за правду створити офіс у окупованому Донецьку. Також у місті планують організувати консультаційний прийом для жителів ОРДЛО з питань надання російського громадянства та реалізації їх "виборчих прав".

Окупація Донбасу

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