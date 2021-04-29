Стало відомо про плани України щодо ситуації з водою у Криму

У Раді мають намір заблокувати постачання води до Криму на рівні закону / УНІАН

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №5419, на базі якого парламентарі мають намір законодавчо закріпити заборону водопостачання захопленого Росією Криму з водних об'єктів України. Обмеження діятимуть допоки, доки півострів не повернеться під політичний контроль Києва.

На сайті ВР вказано, що законопроект авторства низки депутатів передбачає внесення змін до законів про створення вільної економічної зони Крим та про особливості реалізації економічної діяльності на тимчасово окупованій українській території.

Депутати пропонують на рівні закону заборонити подачу води Північно-Кримським каналом і з інших водних об'єктів України до Криму допоки, доки півостров контролюється росіянами.читайте такожКиїв може повернути воду до Криму, якщо Путін попросить Україну - Куніцин

"Здійснення постачань води Північно-Кримським каналом до території ВЕЗ "Крим" і будь-який інший забір води з водних об'єктів України для подальшого постачання на територію ВЕЗ "Крим" забороняються до моменту закінчення режиму тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя", - підкреслюється в тексті проекту закону.

Проблеми з водою у Криму