Стало відомо про плани України щодо ситуації з водою у Криму

Київ буде готовий подавати воду до анексованого Криму після повернення півострова до складу України.
У Верховній Раді зареєстрували законопроект №5419, на базі якого парламентарі мають намір законодавчо закріпити заборону водопостачання захопленого Росією Криму з водних об'єктів України. Обмеження діятимуть допоки, доки півострів не повернеться під політичний контроль Києва.
На сайті ВР вказано, що законопроект авторства низки депутатів передбачає внесення змін до законів про створення вільної економічної зони Крим та про особливості реалізації економічної діяльності на тимчасово окупованій українській території.
Депутати пропонують на рівні закону заборонити подачу води Північно-Кримським каналом і з інших водних об'єктів України до Криму допоки, доки півостров контролюється росіянами.читайте такожКиїв може повернути воду до Криму, якщо Путін попросить Україну - Куніцин
"Здійснення постачань води Північно-Кримським каналом до території ВЕЗ "Крим" і будь-який інший забір води з водних об'єктів України для подальшого постачання на територію ВЕЗ "Крим" забороняються до моменту закінчення режиму тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя", - підкреслюється в тексті проекту закону.
Проблеми з водою у Криму
- На території окупованого Росією Криму останніми роками виникла проблема маловоддя. У автономній республіці суттєво скоротилися запаси водного ресурсу. Через це місцеві жителі змушені отримувати воду за графіком.
- Україна після захоплення росіянами півострова припинила постачання води до Криму. Згідно з позицією офіційного Києва, води на Кримському півострові вистачає для місцевого населення, в той час як з дефіцитом стикається Росія. Українська держава готова відновити водопостачання тільки у разі гуманітарної катастрофи на півострові.
- "Глава держради Криму" Володимир Константинов стверджував, що навіть якщо Україна теоретично дасть згоду на подачу води до Криму, то інфраструктура півострова технічно не готова до таких заходів.
- Представник президента України у АР Крим Антон Кориневич заявляв, що Київ має намір побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб не було навіть гіпотетичної можливості постачати воду на окупований півострів.