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Пушилін звернеться до Путіна щодо Донбасу: названо три головні сценарії

10 квітня 2021, 17:13

Окупаційна адміністрація Донецька може звернутися до Путіна з проханням приєднати захоплені райони Донбасу до Росії.

Володимир Путін
Пушилін має намір просити Путіна визнати "ДНР" незалежною державою - ЗМІ / Фото Reuters

Керівництво російських незаконних збройних формувань "ДНР" працює над трьома варіантами звернення до президента РФ Володимира Путіна. Перший варіант передбачає прохання військової допомоги бойовикам. Другий варіант - приєднання окупованих районів Донецької області до Росії. Сценарій №3 - прохання до Москви визнати незалежність ОРДО з підписанням договору про дружбу і співпрацю. Такі ініціативи передбачені текстами трьох проектів листа, який готує так званий "МЗС ДНР" на ім'я Путіна з підписом Пушиліна.

Як повідомляє Zn.ua, документи з такими планами були отримані спецслужбами України дипломатичними та комунікаційними каналами. Відомості передані союзниками Києва.

Згідно з інформацією українських спецслужб, в напрямку східних областей України росіяни сконцентрували військові підрозділи, чисельність яких більша, ніж була у 2014 році. На іншому напрямку йде робота над ініціативами "ДНР" щодо ситуації на Донбасі. Варіанти направляються в Москву.

Преамбула заяви

Видання вказує, що преамбула у трьох документах представників бойовиків однакова. У текстах йдеться про те, що Пушилін дякує Путіну за "співчутливе ставлення до долі жителів Донбасу і безцінну допомогу, яка допомагає нам виживати під натиском київської влади з 2014 року". Крім того, "безцінними" називаються рішення Москви про визнання "документів республік" і надання громадянства Росії на окупованому Донбасі. Жителів окупованого Донецька називають "росіянами за духом" та такими, що прагнуть до інтеграції з РФ. Також Пушилін називає РФ посередником у конфлікті на Донбасі і високо оцінює зусилля російської держави.читайте такожПолітолог розкрив сценарій майбутнього окупованого Донбасу

Крім того, у варіантах єдиної заяви Україну звинувачують у порушенні Мінських угод, які нібито "ніколи не перешкоджали українській стороні порушувати встановлене перемир'я" і про "рішення США" підтримати нібито силовий сценарій Києва щодо деокупації Донбасу.

Преамбула завершується, і далі тексти вже відрізняються.

Перший варіант

"Глава ДНР" Пушилін звертається до російського президента Путіна "надати військову допомогу, спрямовану на припинення широкомасштабних військових дій і агресії України". Прохання аргументується метою не допустити жертв серед цивільного населення і руйнування інфраструктури.

Другий варіант

Пушилін просить Путіна приєднати "ДНР" до Росії. У тексті вказується прохання прийняти окуповані райони Донецької області до складу Російської Федерації на базі підсумків "референдуму", який відбувся 11 травня 2014 року.

"Від імені всього російського населення і російських громадян, які проживають на території республіки, як законно обраний Глава Донецької Народної Республіки, прошу вас прийняти нашу республіку до складу Російської Федерації. Всі наші жителі бажають стати частиною великої держави Росія. Свідченням цього є результати референдуму, що відбувся 11 травня 2014 року, а також численні черги на придбання російського громадянства", - йдеться в проекті звернення Пушиліна.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

При цьому Пушилін вказує на готовність провести повторний референдум, що підтверджує приєднання до Росії.

Третій варіант

Пушилін закликає Путіна визнати "ДНР" в якості "незалежної держави" з перспективою розгляду укладення двосторонніх державних договорів про дружбу і співробітництво, включаючи спільну роботу в оборонній сфері. Причому проект договору вже нібито підготовлено представниками окупованого Донецька.

Конфлікт Росії та України

ДНР новини Донецька Володимир Путін Денис Пушилін новини України
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