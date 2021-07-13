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Статті пише, а розмовляти не хоче: Зеленський тонко пожартував над Путіним і покликав на зустріч

13 липня 2021, 14:10

Зеленський пообіцяв надати Путіну матеріали для нової статті.

Зеленський
Я не читав статтю Путіна про Україну, але бачу результат - Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський не читав самої статті, але заздрить главі РФ Володимиру Путіну, у якого є час на написання статей про Україну, але немає можливості провести зустріч на рівні глав держав. Під час перемовин можна було б обговорити публікацію глави РФ і надати йому матеріали для нових статей, заявив український гарант.

Під час свого виступу на форумі Україна 30 Зеленський сказав, що Путін ймовірно витратив багато часу на статтю. На написання подібних публікацій час у нього є, тоді як на перемовини з Україною такої можливості немає.

"Що стосується цього часу, я думаю, що ми постійно кажемо про нашу зустріч і на зустріч президентів України і РФ часу щось не вистачає. Я просто не знав, на що він витрачає цей час і наразі я бачу результат", - сказав президент.читайте такожПутін зізнався, що має намір йти до кінця в Україні

Також він додав, що певні речі, щодо яких написав у своїй статті Путін, можна було б обговорити. При цьому російському президенту можна надати й інші матеріали - вже для нової статті.

"Напевно, я б надав йому багато матеріалу, яким також можна скористатися в іншій статті, в майбутній", - додав Володимир Зеленський.

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Також він підкреслив, що у нього не було можливості прочитати статтю Путіна через насичений графік.

Стаття Путіна про Україну

Російський президент Володимир Путін написав статтю про Україну, в якій виступив зі звинуваченням на адресу української влади, яка нібито не хоче виконувати Мінські угоди. При цьому він також звинуватив Київ у "кривавих провокаціях" на Донбасі.

Також Путін вважає, що Україна, мовляв, це головний елемент глобальної змови проти Росії, а Донбас Києву нібито просто не потрібен.

Зустріч Зеленського і Путіна

Президент України Володимир Зеленський 20 травня сказав, що Офіс глави держави вже веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з Володимиром Путіним.

Перемовини щодо зустрічі Путіна і Зеленського підтвердили в Кремлі. Однак, за словами Дмитра Пєскова, у Москві не впевнені, що захід за участю лідерів двох держав все ж таки відбудеться.

30 червня Путін звинуватив Зеленського у нібито передачі України Заходу "під зовнішнє управління". Політик вважає, що через це він не бачить сенсу у перемовинах із Зеленським. Однак від зустрічі з українським гарантом формально він не відмовляється.

Зеленський готовий до перемовин з Путіним. Зустріч, за словами президента, відбудеться у тому випадку, якщо глава Кремля готовий йти на поступки Києву.

2 липня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков сказав, що наразі немає жодної конкретики у перемовинах щодо зустрічі Путіна і Зеленського.

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