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Стефанчук розповів про долю закону про всеукраїнський референдум

1 квітня 2021, 01:53
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Перший заступник голови Верховної Ради підкреслив, що ветувати закон вже не можна: термін для цього закінчився.

Зеленський закон Про всеукраїнський референдум ветувати не зможе
Зеленський закон про всеукраїнський референдум ветувати не зможе / Офіс президента

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, президент Володимир Зеленський підпише закон Про всеукраїнський референдум уже найближчим часом.

При цьому Стефанчук підкреслив, що ветувати закон уже не можна: термін для цього закінчився.

"Я б не зводив це питання до якоїсь конспірології. Права ветувати вже немає (завершилося на 15-й день), а тому є тільки один варіант – цей законопроект буде підписаний. Сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом, і він буде опублікований", – розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна Стефанчук.

Він вважає, що в Офісі президента просто тривають внутрішні процедури узгодження, адже це дуже складний документ.

Закон про референдум: новини

  • На початку червня 2020 року президент Володимир Зеленський вніс до Ради як невідкладний законопроект про народовладдя через український референдум (№3612).
  • Парламент прийняв документ у першому читанні 18 червня – його підтримали 252 народних обранці.
  • 26 січня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект Про всеукраїнський референдум, внесений президентом Володимиром Зеленським, що передбачає можливість електронного голосування.
  • Згідно з документом, предметом всеукраїнського референдуму може бути затвердження закону про внесення деяких змін до Конституції, питання загальнодержавного значення, зміна території України та втрата сили законом України або окремими його положеннями.
  • Представник президента Володимира Зеленського в Конституційному суді, депутат Федір Веніславський заявив, що президентський закон Про всеукраїнський референдум, прийнятий Верховною Радою, не буде використовуватися для будь-яких змін території України.
  • Спікер парламенту Дмитро Разумков впевнений, що найближчим часом в Україні навряд чи можна буде провести референдум.
  • Леонід Кравчук назвав головне питання для всеукраїнського референдуму. Питання Криму і Донбасу – "найболючіші", вважає глава ТКГ.

Володимир Зеленський референдум Руслан Стефанчук новини України
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