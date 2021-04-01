Стефанчук розповів про долю закону про всеукраїнський референдум

Зеленський закон про всеукраїнський референдум ветувати не зможе / Офіс президента

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, президент Володимир Зеленський підпише закон Про всеукраїнський референдум уже найближчим часом.

При цьому Стефанчук підкреслив, що ветувати закон уже не можна: термін для цього закінчився.

"Я б не зводив це питання до якоїсь конспірології. Права ветувати вже немає (завершилося на 15-й день), а тому є тільки один варіант – цей законопроект буде підписаний. Сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом, і він буде опублікований", – розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна Стефанчук.

Він вважає, що в Офісі президента просто тривають внутрішні процедури узгодження, адже це дуже складний документ.

Закон про референдум: новини