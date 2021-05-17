Степанов на порозі відставки записав відверте відео про "підкилимні ігри"

Очільник МОЗ заявив, що більше не закриватиме очі на те, як руками політичних сил знищується медицина. Він пообіцяв, що боротьба тільки починається.
Очільник МОЗ Максим Степанов напередодні голосування за його відставку гучно заявив про те, що битва ще не програна. Він зазначив, що не писав заяву, і розповів про "підкилимні ігри".
"Рік тому я взяв на себе відповідальність за всю медичну систему в країні, лікарів, медиків і пацієнтів. Боровся за високі зарплати, за розвиток медичної галузі, за життя кожного українця. Переконаний, що поряд з професіоналізмом і професіоналізмом, не може бути місця політичній доцільності та кон'юнктурі", - написав він на своїй сторінці у Facebook, і розмістив відеозвернення.
За його словами, "лікар та пацієнт, а не бюрократ і політик, повинні вирішувати, куди рухатиметься медицина в Україні".
"Чи програна битва? Ні. Все тільки починається", - підкреслив він.
Також він поділився своїми думками з приводу відставки.
"У мене в житті є принцип - закінчувати розпочате. Я не писав жодних заяв на звільнення, бо несу відповідальність перед людьми. Своєю чергою депутати, усвідомлюючи всю міру своєї відповідальності, мають ухвалювати рішення", - сказав міністр,
Степанов додав, що у нього "іноді виникали суперечки з колегами", оскільки він "твердо стояв на позиціях, що здоров'я нації не можна ставити в залежність від будь-яких проєктів".
"Поки підкилимні ігри стосувалися мене особисто - я не зважав. Однак події останніх днів змушують мене висловити свою позицію відверто і відкрито. Закривати очі на те, як руками політичних сил з низьким рейтингом знищується медична система, і лікарів знову намагаються загнати в стійло, я не буду, оскільки твердо переконаний, що реформи повинні замислюватися й реалізовуватися професіоналами, а не підганятися під політичну кон'юнктуру і вигоду", — зазначив Степанов.
Відеозвернення Степанова:
Відставка Степанова - про що йшлося раніше:
- 14 травня прессекретарка спікера Верховної Ради Ольга Туній написала у Facebook, що міністр охорони здоров'я України Максим Степанов йде у відставку. За її словами, відповідне подання прем'єра Дениса Шмигаля надійшло до парламенту.
- Питання звільнення міністра планують розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні парламенту.
- Керівник фракції Слуги народу Давид Арахамія назвав причини ймовірної відставки очільника МОЗ Максима Степанова. За словами Арахамії, Степанов провалив закупівлі вакцин проти коронавірусу.
- Арахамія також заявив, що місце Степанова може зайняти головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- Своєю чергою Ляшко поки не став коментувати якісь свої рішення, якщо очолить МОЗ.