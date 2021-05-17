Степанов на порозі відставки записав відверте відео про "підкилимні ігри" / скріншот з відео

Очільник МОЗ Максим Степанов напередодні голосування за його відставку гучно заявив про те, що битва ще не програна. Він зазначив, що не писав заяву, і розповів про "підкилимні ігри".

"Рік тому я взяв на себе відповідальність за всю медичну систему в країні, лікарів, медиків і пацієнтів. Боровся за високі зарплати, за розвиток медичної галузі, за життя кожного українця. Переконаний, що поряд з професіоналізмом і професіоналізмом, не може бути місця політичній доцільності та кон'юнктурі", - написав він на своїй сторінці у Facebook, і розмістив відеозвернення.

За його словами, "лікар та пацієнт, а не бюрократ і політик, повинні вирішувати, куди рухатиметься медицина в Україні".

"Чи програна битва? Ні. Все тільки починається", - підкреслив він.

Також він поділився своїми думками з приводу відставки.

"У мене в житті є принцип - закінчувати розпочате. Я не писав жодних заяв на звільнення, бо несу відповідальність перед людьми. Своєю чергою депутати, усвідомлюючи всю міру своєї відповідальності, мають ухвалювати рішення", - сказав міністр,

Степанов додав, що у нього "іноді виникали суперечки з колегами", оскільки він "твердо стояв на позиціях, що здоров'я нації не можна ставити в залежність від будь-яких проєктів".

"Поки підкилимні ігри стосувалися мене особисто - я не зважав. Однак події останніх днів змушують мене висловити свою позицію відверто і відкрито. Закривати очі на те, як руками політичних сил з низьким рейтингом знищується медична система, і лікарів знову намагаються загнати в стійло, я не буду, оскільки твердо переконаний, що реформи повинні замислюватися й реалізовуватися професіоналами, а не підганятися під політичну кон'юнктуру і вигоду", — зазначив Степанов.

Відеозвернення Степанова:

Відставка Степанова - про що йшлося раніше: