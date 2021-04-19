Степанов відповів на образу з боку очільника Мінфіну

Максим Степанов прокоментував "наїзд" з боку Сергія Марченка / МОЗ

Голова МОЗ Максим Степанов відповів на образу, яку отримав з боку міністра фінансів Сергія Марченка через збільшення фінансування медицини.

Марченко міг гостро висловитися заради хайпу, сказав міністр охорони здоров'я в ефірі каналу Україна 24.

Чиновник додав, що у нього не може бути особистих конфліктів з главою Мінфіну. Степанов підкреслив, що відстоював інтереси української медицини.

"Я вважаю себе значно стриманішою і професійною людиною, щоб публічно відповідати, це наші з ним робочі взаємини. Якщо він вважає за потрібне коментувати таким чином, заради хайпу, – ну, значить Сергій Михайлович вважає за потрібне…", – заявив член уряду.

Марченко в інтерв'ю LB.ua говорив, що Степанов поводиться, як персонаж з "12 стільців", який під час продажу стверджував: "Вранці гроші – ввечері стільці, ввечері гроші – вранці стільці, але гроші – наперед".

На його думку, очільник МОЗ хоче максимально забюджетизуватися, користуючись тим, що у країні коронавірус COVID-19.

читайте такожСтепанов у Раді отримав похоронний подарунокМіністр фінансів додав, що Степанов спочатку хоче отримати гроші для боротьби з коронавірусом, а потім розв'язувати проблему. Марченко вважає, що для виділення коштів чиновник має надати план й показати шлях розв'язання проблеми.