Суд над Медведчуком: коли розпочнеться, і що загрожує куму Путіна

Віктору Медведчуку загрожує арешт / УНІАН

Суд над Віктором Медведчуком – нардепом, головою політради партії Опозиційна платформа – За життя, кумом президента Росії Володимира Путіна Віктором Медведчуком, розпочнеться о 13:00.

Справу Медведчука розглядатиме Печерський райсуд, ім'я судді – В'ячеслав Підпалий, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews з посиланням на джерела.

Прокуратура вимагала арешту Медведчука чи альтернативу утриманню під вартою – внесення застави у сумі 300 млн 930 гривень, написав у месенджері нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

О 12:47 стало відомо, що Медведчук прибув до суду.

Кум Путіна сказав, що від нього не зможуть взяти гроші як заставу через накладені санкції.

"Від мене гроші ніхто прийняти не може. Рахунки заблоковано... Навіть готівку через санкції у мене прийняти не можуть. Як сплатити заставу у розмірі 300 мільйонів гривень, будемо думати", – заявив він.

Нагадаємо, у травні Віктора Медведчука в Україні звинуватили у державній зраді.

Правоохоронці стверджують, що нардеп вступив у змову з Росією для видобутку нафти та газу у Чорному морі, передавав РФ відомості про секретний військовий підрозділ української армії та причетний до створення організації "Промінь", головна мета якої – стати структурою впливу на Україну за допомогою трудових мігрантів.

Кум Володимира Путіна відкинув усі звинувачення.

У лютому Рада національної безпеки та оборони вирілиша запровадити санкції проти Медведчука та його дружини – телеведучої Оксани Марченко. Медведчук та Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції було накладено на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.