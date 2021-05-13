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Справа Медведчука: суд обрав куму Путіна запобіжний захід

13 травня 2021, 20:54
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Суд відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт.

Медведчуку обрали запобіжний захід
Віктору Медведчуку обрали запобіжний захід / Reuters

Печерський райсуд Києва у четвер, 13 травня, обрав запобіжний захід нардепу, голові політради партії Опозиційна платформа – За життя, куму президента Російської Федерації Володимира Путіна Віктору Медведчуку у справі про держзраду.

Справу Медведчука розглядав суддя В'ячеслав Підпалий.

Прокуратура вимагала арешту Медведчука й пропонувала альтернативу утриманню під вартою – внесення застави у сумі 300 млн 930 гривень.

Нардеп говорив, що від нього не можуть прийняти гроші через санкції.

Після багатогодинного судового засідання Медведчука арештували. Суддя відправив лідер ОПЗЖ під цілодобовий домашній арешт до 9 липня.

Суд над Віктором Медведчуком онлайн-трансляція

Нагадаємо, Віктора Медведчука звинуватили у держзраді у травні. За відомостями правоохоронців, нардеп вступив у змову з російською стороною для видобутку нафти й газу у Чорному морі, передавав РФ дані про секретний підрозділ Збройних сил України та причетний до створення організації "Промінь", основна мета якої – стати структурою впливу на нашу країну за допомогою трудових мігрантів.

Кум Володимира Путіна стверджує, що ні у чому не винен.

Раніше – у лютому – Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти нардепа та його дружини – телеведучої Оксани Марченко, за фінансування тероризму. Під санкції потрапили активи подружжя.

Державна зрада

Державна зрада – це стаття 111 Кримінального кодексу України. У нашій країні за держзраду загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років. Також можлива конфіскація майна.

Віктор Медведчук Ренат Кузьмін
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