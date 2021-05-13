Суд над Медведчуком: з'явилося перше рішення

Сторона звинувачення заявила, що Медведчук проводив підривну діяльність у сфері економіки та інформації.
Суд над Віктором Медведчуком, пряма трансляція якого вже доступна онлайн, обирає запобіжний захід нардепу та голові політради партії Опозиційна платформа – За життя.
З'явилися перші рішення суду: політику вже відмовили в клопотанні про взяття на поруки.
Сторона звинувачення заявила, що Медведчук проводив підривну діяльність у сфері економіки та інформації. За їхніми даними, народний депутат поширював неправдиву інформацію для подальшої дестабілізації обстановки в Україні.
Нагадаємо, прокуратура вимагала арешту Медведчука і пропонувала альтернативу триманню під вартою – внесення застави в сумі 300 млн 930 гривень.
Справа Медведчука: новини
- Правоохоронці стверджують, що нардеп вступив у змову з Росією для видобутку нафти і газу в Чорному морі, передавав РФ Відомості про секретний військовий підрозділ української армії і причетний до створення організації "Промінь", головна мета якої – стати структурою впливу на Україну за допомогою трудових мігрантів.
- Кум Володимира Путіна відкинув усі звинувачення.
- У лютому Рада національної безпеки і оборони вирішив запровадити санкції проти Медведчука і його дружини-телеведучої Оксани Марченко. Медведчук і Марченко покарані за фінансування тероризму. Під обмежувальні заходи потрапили активи подружжя. Зокрема, санкції були накладені на ділянку нафтопроводу Самара – Західний напрямок.
Автор: Діана Бєловодська