Суд над Медведчуком: з'явилося перше рішення

Суд над Медведчуком : з'явилися перші рішення / УНІАН

Суд над Віктором Медведчуком, пряма трансляція якого вже доступна онлайн, обирає запобіжний захід нардепу та голові політради партії Опозиційна платформа – За життя.

З'явилися перші рішення суду: політику вже відмовили в клопотанні про взяття на поруки.

Сторона звинувачення заявила, що Медведчук проводив підривну діяльність у сфері економіки та інформації. За їхніми даними, народний депутат поширював неправдиву інформацію для подальшої дестабілізації обстановки в Україні.

Нагадаємо, прокуратура вимагала арешту Медведчука і пропонувала альтернативу триманню під вартою – внесення застави в сумі 300 млн 930 гривень.

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