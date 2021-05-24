Суд вже вдруге скасував перемогу Вірастюка на довиборах у Раду / Фото Instagram ​

Верховний Суд вже вдруге скасував протокол Центральної виборчої комісії про обрання Василя Вірастюка депутатом від Партії Слуга народу. Перший раз протоколи ЦВК за результатами проміжних виборів в окрузі 87 ВСУ анулював пізно ввечері 1 травня - і ось сьогодні знову.

"Крім того, зазначеною постановою суд скасував пункти 1 і 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де при перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій", - повідомляє в Facebook Громадянська мережа ОПОРА.

читайте такожВасиль Вірастюк відреагував на визнання його нардепом"Сподіваємося, що Велика Палата проявить свою принциповість, яка була продемонстрована 1 травня, і встановить законне рішення з урахуванням верховенства права з метою захисту прав виборців", - повідомив у Facebook адвокат Анатолій Попов, який представляє Шевченка.

Зазначимо, що рішення ВСУ є рішенням суду першої інстанції. Тепер у Вірастюка або ЦВК є можливість подати апеляцію, яку розгляне вже Велика Палата Верховного Суду – в якості суду апеляційної інстанції. І лише рішення Великої Палати вже є остаточним.

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