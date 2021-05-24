Суд вже вдруге скасував перемогу Вірастюка на довиборах у Раду

ВСУ також визнав недійсним голосування на 6 проблемних дільницях.
Верховний Суд вже вдруге скасував протокол Центральної виборчої комісії про обрання Василя Вірастюка депутатом від Партії Слуга народу. Перший раз протоколи ЦВК за результатами проміжних виборів в окрузі 87 ВСУ анулював пізно ввечері 1 травня - і ось сьогодні знову.
"Крім того, зазначеною постановою суд скасував пункти 1 і 2 постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на 6 проблемних дільницях, де при перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій", - повідомляє в Facebook Громадянська мережа ОПОРА.
читайте такожВасиль Вірастюк відреагував на визнання його нардепом"Сподіваємося, що Велика Палата проявить свою принциповість, яка була продемонстрована 1 травня, і встановить законне рішення з урахуванням верховенства права з метою захисту прав виборців", - повідомив у Facebook адвокат Анатолій Попов, який представляє Шевченка.
Зазначимо, що рішення ВСУ є рішенням суду першої інстанції. Тепер у Вірастюка або ЦВК є можливість подати апеляцію, яку розгляне вже Велика Палата Верховного Суду – в якості суду апеляційної інстанції. І лише рішення Великої Палати вже є остаточним.
Довибори в Раду - про що повідомлялося раніше:
- 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори до Верховної Ради.
- Після завершення голосування кілька членів і голова виборчої комісії округу залишили місце роботи, що призвело до втрати комісією кворуму і неможливості продовжити підрахунок голосів.
- Комісія обрала нових голову і трьох членів. На шести виборчих дільницях в окрузі №87 зафіксували порушення голосування.
- За даними мережі ОПОРА, після того, як голосування на шести дільницях визнали недійсним, результати довиборів змінилися. За Василя Вірастюка віддали 14 811 голосів, за кандидата від За майбутнє Олександра Шевченка - 13 942 голоси, за Руслана Кошулинського від ВО Свобода - 13 463 голоси.
- Кандидат у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявляв, що окружна виборча комісія вкрала його перемогу на проміжних виборах до Верховної Ради у 87 виборчому окрузі.
- 4 квітня в ЦВК опублікували результати довиборів до Верховної Ради по округу №87 в Івано-Франківській області (з центром у місті Надвірна) - переміг кандидат від президентської партії Слуга народу Василь Вірастюк.
- 5 травня Центральна виборча комісія на засіданні дійшла висновку про відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу в Івано-Франківській області.