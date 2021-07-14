Судовій реформі в Україні бути: парламент підтримав закон про обрання членів ВРП

Закон підтримали 259 депутатів / УНІАН

На сьогоднішньому засіданні парламенту депутати в максимально оптимальному форматі проголосували за закон про судову реформу.

Документ №5068, що передбачає реформу процедури відбору членів Вищої ради правосуддя та створення автономного підрозділу дисциплінарних інспекторів для розгляду скарг на суддів, отримав 259 голосів.

Відомо, що закон не підтримали представники фракцій ЄС, ОПЗЖ і батьківщини.

"Щойно сталася чи не ключова подія всього політичного сезону. Вперше за всі роки незалежності в Україні буде забезпечена реальна судова реформа. Не перетасовка "ручних" суддів, не розстановка по всій суддівській вертикалі потрібних людей, а дійсно оновлення всієї судової системи", - прокоментував подію радник глави ОП Михайло Подоляк.

Як проголосували депутати:

"Слуга народу" - 224 " за"

ОПЗЖ- 0 " за"

"Європейська солідарність" - 0 " за"

"Батьківщина" - 0 " за"

"За майбутнє" - 1 "за"

"Голос" - 16 " за"

"Довіра" - 14 " за"

позафракційні - 4 "за"

Судова реформа в Україні - про що раніше писав Главред:

29 червня Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до Закону України" Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" (№3711-д). Він передбачає, що до складу ВККС входять 16 членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу на 4 роки. Вирішальний голос при формуванні ВККС залишиться за міжнародними експертами.

Реклама

Пізніше голова ВР Дмитро Разумков підписав цей закон, але припустив, що президент його ветує через колізію. "Була проголосована пропозиція №453, яка збільшувала вплив міжнародних експертів на прийняття рішення. Водночас, було підтримано пропозицію №409. Обидві правки містять різні правила, за якими рішення конкурсної комісії з відбору членів ВККС вважається прийнятим. Таким чином, норми закону можна трактувати по-різному", - аргументував Разумков.

І дійсно, 8 липня Зеленський ветував закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, таким чином застопоривши процес реалізації судової реформи в Україні.

Зокрема, глава України знайшов у Законі протиріччя, що стосуються діяльності першого складу конкурсної комісії та щодо залучення до роботи в ній додаткових міжнародних експертів. Суть в тому, що вони протягом останніх п'яти років повинні надавати Україні міжнародну технічну допомогу у сфері судової реформи та запобігання корупції. Що на практиці поки себе не проявило.

Що передбачає закон:

При вступі в силу цього закону, буде створено етичну раду, що складається з трьох представників Ради суддів України та трьох міжнародних експертів. Останніх запропонують міжнародні організації.

Новий інститут проведе разову перевірку членів Вищої ради правосуддя на доброчесність і проводитиме регулярні перевірки всіх кандидатів на посади членів Ради.

При цьому заключний голос при голосуванні в етичній раді матимуть міжнародні експерти.

У разі недоброчесності чинного члена Ради, його відсторонять від виконання обов'язків. Потім, з'їзд суддів і адвокатів протягом трьох місяців прийме по ньому рішення або звільнить.