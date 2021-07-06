Свіже опитування виявило чотирьох фаворитів українського електорату на виборах до Ради / УНІАН

Чотири політичні сили пройшли б до Верховної Ради у разі проведення виборів ближчим часом.

Згідно зі свіжими даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 30 червня - 3 липня 2021 року, парламентський рейтинг очолює політична партія "Слуга народу", якій готові подарувати свої голоси 24,9% тих, хто голосуватиме і визначився з вибором.

За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 13,5% респондентів, за політичну силу "Опозиційна платформа - за життя" - 12,8%, за партію "Батьківщина" - 12,3%.

Рейтинг інших політичних сил набагато нижчий. Зокрема, електоральна підтримка партії "Сила і честь" дорівнює 4,8%, Радикальної партії - 4,7%, партії "Українська стратегія Гройсмана" - 4,5%, партії Мураєва "Наші" - 4,3%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,1%, партії Шарія - 3,7%,

Рейтинг інших політичних сил - менш як 3%.

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Динаміку підтримки політичних сил можна простежити за графіком.

Опитування проводилося з 30 червня по 3 липня методом телефонного інтерв'ю у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна, соціологи опитали 2500 українців у віці від 18 років і старше. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більш як 2,0%.

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