Свіжий рейтинг партій: "слуги народу" втрачають свої позиції

Результати свіжого соцопитування / УНІАН

У "слуг народу" і нардепів від ОПЗЖ значно знижуються рейтинги, водночас, у партій Віталія Кличка і Володимира Гройсмана показники зростають, йдеться в опитуванні, проведеному соціологічною групою Рейтинг протягом 23-25 липня 2021 року.

"Слуг народу" готові підтримати 24,1% серед тих, хто голосуватиме і визначився з вибором. За даними попереднього опитування, проведеного в червні, їх підтримували 24,9% українців.

За партію "Європейська солідарність" - 14,3%, "Батьківщина" - 12,8%. "Опозиційна платформа - за життя" - 12,4%, у червні було 12,8%.

Партія "Українська стратегія Гройсмана" підтримують 5,0%, а минулого місяця було 4,5%. "УДАР Віталія Кличка" - 4,3%, у червні - 4,1%.

Зростання також показала партія "Свобода"- 3,4%, за даними попереднього опитування - 2,6%.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося:

5 березня соціологічна група Рейтинг опублікувала свіже соцопитування. Якби вибори президента України відбулися б на початку березня 2021 року, найбільше голосів отримав би нинішній глава держави Володимир Зеленський - 22,5%.

За даними Центру Разумкова, на початку лютого 2021 року майже половина українців хотіла проведення дострокових виборів президента Україна. Згідно з опитуванням, у Володимира Зеленського були шанси перемогти у другому турі Петра Порошенка, Юрія Бойка і Дмитра Разумкова.

Згідно опитування КМІС, якби президентські вибори відбулися в другій половині січня 2021 року, то за Зеленського віддали б голоси 13,4% всіх опитаних і 19,8% серед тих респондентів, хто визначився з вибором.

Аудиторія опитування

Населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.

Метод опитування

CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,0%. Терміни проведення: 23-25 липня 2021.