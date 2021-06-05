Табачник, Богатирьова, Піскун: у РНБО назвали 20 колишніх топчиновників, яких виселяють з держдач

З держдач виселяють десятки колишніх чиновників, поділився Олексій Данілов / УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що з державних дач, розташованих під Києвом, виселяють перших 20 колишніх чиновників, які живуть там незаконно.

Залишають дачі, зокрема, колишній міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник, ексміністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова та Святослав Піскун, який обіймав посаду генпрокурора, розповів Данілов після засідання РНБО на брифінгу, який транслював 24 канал.

Секретар Ради підкреслив, що колишніх чиновників виселяють з дач, які знаходяться у Пущі-Водиці та у Конча-Заспі.

Кого ще з відомих особистостей виселяють з держдачі:

Людмила Зубко. Можливо, мова йде про дружину колишнього віцепрем'єра –міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка;

Колишній керівник Одеського рибного господарства Сергій Юрченко;

Член сім'ї Юрченко Лідія Гарилюк;

Колишній віцепрем'єр Іван Васюник;

Ексміністр юстиції Олександр Лавринович;

Колишній голова Державного комітету України з будівництва та архітектури Валерій Череп;

Експрокурор Київської області Юрій Гайсинський;

Колишній віцепрем'єр-міністр Володимир Семиноженко;

Ексміністр вугільної промисловості Віктор Тополов.

Нагадаємо, у середині травня після чергового засідання РНБО президент Володимир Зеленський доручив провести аудит держдач у Пущі-Водиці та Конча-Заспі і з'ясувати, хто там живе.

Глава держави додав, у 2014 році під час президентства Петра Порошенка на держдачах за символічну плату дозволили жити низці "незрозумілих осіб". Український лідер також анонсував "велике переселення народів".