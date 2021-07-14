Тарифний підйом: що буде з цінами на "комуналку" до осені

Тарифи зростуть наполовину / rigma.info

Невтішні прогнози щодо тариф на тепло дають експерти. Фахівці Асоціації міст України ще навесні попереджали про те, що зростання цін на послуги ЖКГ буде на рівні від 15 до 40%. В залежності від регіону. Однак зараз, ці прогнози стали куди критичними-подорожчання вже очікується на рівні від 40 до 70%. Про це пише ТСН.

Чому зростають тарифи

По-перше, цьому сприяє відкриття ринку газу для підприємств теплової генерації, у зв'язку з чим, Нафтогаз припинив робити поставки газу тепловиками пів пільговими цінами.

Також вдарили по українських тарифах і європейські ціни на" блакитне " паливо, які зросли в 2,5 рази.

Що змінилося

Починаючи з 21 травня цього року постачальники газу українцям отримали свободу у виборі свого постачальника.

Після цього Нафтогаз пішов диктаторським шляхом. Компанія встановила ціну на газ понад 9 грн / куб. м, ввела обов'язковий авансовий платіж, зобов'язала своїх клієнтів робити щодобові замовлення обсягів газу і ввела надвисокі санкції за найменше відхилення від цих Умов.

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Цього не стерпів уряд і втрутився в ситуацію. Нафтогаз послухався владу і знизив ціну до 7,4 грн / куб. м.

Однак питання все одно залишилося відкритим, тому експерти прогнозують, що вже на початку майбутнього опалювального сезону вартість опалення та гарячої води зросте на 40-70%.

На скільки виростуть тарифи

Глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури ОС при КМДА Олег Попенко представив свої прогнози зростання тарифів по містах:

Київ-45%,

Одеса - 56%,

Тернопіль-70%,

Чернівці-75%.

А ось в містах зі старими комунальними мережами тарифи можуть вирости і на 60-70%.

До таких висновків Попенко прийшов тому, що з липня тарифи на тепло і гарячу воду регулює і встановлює виключно місцева влада, яка може купувати газ за будь-якою ціною. Тим більше, що і тарифи вона буде формувати майже в два рази швидше.

Тарифи в Україні-про що раніше писав Гавред:

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