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"Техніка РФ досі стоїть біля кордонів України": Блінкен дав військову обіцянку Україні

6 травня 2021, 13:55
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Небезпека військового вторгнення РФ на українську територію залишається високою, констатував представник США.

Війна на Донбасі що США пообіцяли Києву
Війна на Донбасі: що США пообіцяли Києву / УНІАН

Під час свого візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з президентом України Володимиром Зеленським ситуацію на Донбасі і спроби Росії загострити конфлікт.

При цьому Блінкен пообіцяв Зеленському, що США, союзники і партнери підтримують Україну. Більше того - Вашингтон розглядає можливість збільшення допомоги Києву у сфері військової безпеки.

Особливо актуально це у зв'язку з тим, що небезпека військового вторгнення РФ на українську територію залишається високою, додав представник США.

читайте такожУ Росії пригрозили Києву остаточним розривом України з Донбасом"Росія відвела деяку техніку, але частина залишається на кордоні з Україною. Тобто у Росії є можливість за досить короткий час почати агресивні дії, якщо Росія вирішить це зробити... Ми високо цінуємо витримку, яку проявляє Україна, не відповідаючи на російські провокації", – запевнив американський віце-президент.

За його словами, США пильно стежать за Росією з часів із захоплення Криму і війни на Донбасі. І сьогодні у Вашингтоні констатують "зосередження російських сил, найбільшу (чисельність військ) з 2014 року". Також тривають щоденні кібератаки з боку Москви. У зв'язку з цим Блінкен закликав Росію припинити агресію проти України.

У свою чергу Зеленський констатував, що кількість обстрілів на Донбасі на сьогодні "трохи зменшилася". У той же час біля українського кордону Росія зі свого боку розмістила 75 тисяч російських військових – і їхня чисельність, за словами українського президента, зменшується дуже повільно.

"Питання припинення війни для України - пріоритет, і пріоритет для кожного з нас", – запевнив на закінчення глава держави.

Раніше стало відомо, що Блінкен пообіцяв Зеленському на зустрічі. Головний дипломат Штатів озвучив кілька обіцянок Києву.

Крім того, Зеленський озвучив результати переговорів з Блінкеном. Зеленський запросив президента США та його віце-президента взяти участь у Кримській платформі та заходах до Дня незалежності України.

Візит Блінкена в Україну

  • Як повідомлялося, що Ентоні Блінкен з 4 по 6 травня перебуває в європейському турне: він відвідав столиці Великої Британії та України - Лондон та Київ. Блінкен в якості держсекретаря США ще не був в нашій країні.
  • У Держдепартаменті США повідомили, що Блінкен прибув до Києва, щоб підкреслити непохитну підтримку Вашингтона суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресивних дій РФ.
  • Раніше держсекретар США зробив перші заяви. Ентоні Блінкен зазначив, що сьогодні в Україні він представляє президента Джо Байдена, і Штати хочуть підтвердити сильне партнерство між обома країнами.

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