"Техніка РФ досі стоїть біля кордонів України": Блінкен дав військову обіцянку Україні

Війна на Донбасі: що США пообіцяли Києву / УНІАН

Під час свого візиту до Києва держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з президентом України Володимиром Зеленським ситуацію на Донбасі і спроби Росії загострити конфлікт.

При цьому Блінкен пообіцяв Зеленському, що США, союзники і партнери підтримують Україну. Більше того - Вашингтон розглядає можливість збільшення допомоги Києву у сфері військової безпеки.

Особливо актуально це у зв'язку з тим, що небезпека військового вторгнення РФ на українську територію залишається високою, додав представник США.

читайте такожУ Росії пригрозили Києву остаточним розривом України з Донбасом"Росія відвела деяку техніку, але частина залишається на кордоні з Україною. Тобто у Росії є можливість за досить короткий час почати агресивні дії, якщо Росія вирішить це зробити... Ми високо цінуємо витримку, яку проявляє Україна, не відповідаючи на російські провокації", – запевнив американський віце-президент.

За його словами, США пильно стежать за Росією з часів із захоплення Криму і війни на Донбасі. І сьогодні у Вашингтоні констатують "зосередження російських сил, найбільшу (чисельність військ) з 2014 року". Також тривають щоденні кібератаки з боку Москви. У зв'язку з цим Блінкен закликав Росію припинити агресію проти України.

У свою чергу Зеленський констатував, що кількість обстрілів на Донбасі на сьогодні "трохи зменшилася". У той же час біля українського кордону Росія зі свого боку розмістила 75 тисяч російських військових – і їхня чисельність, за словами українського президента, зменшується дуже повільно.

"Питання припинення війни для України - пріоритет, і пріоритет для кожного з нас", – запевнив на закінчення глава держави.

Раніше стало відомо, що Блінкен пообіцяв Зеленському на зустрічі. Головний дипломат Штатів озвучив кілька обіцянок Києву.

Крім того, Зеленський озвучив результати переговорів з Блінкеном. Зеленський запросив президента США та його віце-президента взяти участь у Кримській платформі та заходах до Дня незалежності України.

Візит Блінкена в Україну