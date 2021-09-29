Тема Криму - у світовому порядку денному: Україна ухвалила документ щодо повернення півострова

Україна продовжує роботу над поверненням Криму / УНІАН

Кабмін затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих Криму і Севастополя. Документ має стати комплексним планом щодо повернення захоплених Росією українських територій. Триває робота над тим, щоб тема Криму постійно обговорювалася на світовому рівні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У своєму Telegram-каналі глава уряду написав, що Україна розглядає дану стратегію в якості комплексної дорожньої карти з деокупації автономної республіки Крим. Держава працює над питаннями повернення півострова і підключає до роботи кращих фахівців з усього світу.

"Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було зазначено, "Кримська платформа" - це не разовий захід. Ми вітаємо комплексні документи, що містять докладні кроки деокупації, залучаємо до цього питання кращих експертів і аналітиків з усього світу", - зазначив прем'єр.читайте такожБоротьба за повернення Криму і Донбасу: Кулеба оголосив про жорсткі перемовини Зеленського з Путіним

Також він додав, що Київ співпрацює з міжнародним співтовариством для того, щоб тема Криму була постійно на порядку денному світової політики.

"Ми також працюємо з нашими партнерами і в рамках міжнародних організацій, щоб тема Криму постійно була у світовому порядку денному", - підкреслив Денис Шмигаль.

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До речі, у документі міститься 158 пунктів. Завершальним етапом стане проведення виборів на півострові після деокупації території.

Стратегія з деокупації Криму

Рада національної безпеки і оборони України 11 березня затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції окупованого Криму і Севастополя. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що це перший документ з часів окупації Росією півострова, який вкаже Києву шлях для повернення автономної республіки.

24 березня президент України Володимир Зеленський запустив рішення РНБО про ухвалення стратегії зі звільнення Криму. У документі було зазначено, що головним інструментом державної зовнішньої політики щодо повернення півострова є Кримська платформа.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що існує три головні напрямки для вирішення проблеми Криму: робота зі Стратегією, об'єднання зусиль в рамках Кримської платформи, відновлення повного суверенітету Києва над автономною республікою.