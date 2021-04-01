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Тихановська розставила крапки над "і" щодо питання про Крим

1 квітня 2021, 19:33
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Опозиціонерка чітко сказала, кому належить Крим.

Тихановська назвала Крим українським
Світла Тихановська назвала Крим українським / Reuters

Лідер об'єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що раніше говорила про приналежність Криму дипломатичною мовою.

Політик під час інтерв'ю Українській правді чітко відповіла на питання: "Чий Крим?".

Тихановська сказала, що "Крим український".

За її словами, вона готова повторити це у Києві. Політик додала, що отримувала запрошення від Верховної Ради.

"Крим український... Коли говориш невизначено – це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала...", – заявила опозиціонерка.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Світлана Тихановська заявила, що Крим – територія України згідно з міжнародним правом, а на уточнювальне запитання, кому півострів належить фактично, відповіла: "Маємо те, що маємо".

Що потрібно знати про Світлану Тихановську – важливі факти

У Білорусі на початку серпня 2020 року почалися вибори президента. Тодішньому лідеру країни Олександру Лукашенку приписали понад 80% голосів виборців.

Опозиційні сили звинуватили владу у масштабних фальсифікаціях, почалися масові протести.

Силовики застосували силу проти мирних протестувальників, були жертви, постраждалі та затримані.

Світлана Тихановська брала участь у президентських виборах і нібито посіла друге місце. Опозиціонерка активно виступала проти Лукашенка, а потім була змушена виїхати до Литви.

Низка країн Заходу та Україна засудили застосування сили проти учасників акцій протесту й не визнали вибори в Білорусі. Термін дії президентських повноважень Лукашенка закінчився, але він не покинув посаду.

Незаконна анексія Криму

  • У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
  • Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
  • Зокрема країни-члени Євросоюзу, США, Канада та Україна за окупацію території покарали РФ санкціями.
Світлана Тихановська
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