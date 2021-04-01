Тихановська розставила крапки над "і" щодо питання про Крим

Опозиціонерка чітко сказала, кому належить Крим.
Лідер об'єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська заявила, що раніше говорила про приналежність Криму дипломатичною мовою.
Політик під час інтерв'ю Українській правді чітко відповіла на питання: "Чий Крим?".
Тихановська сказала, що "Крим український".
За її словами, вона готова повторити це у Києві. Політик додала, що отримувала запрошення від Верховної Ради.
"Крим український... Коли говориш невизначено – це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала...", – заявила опозиціонерка.
Нагадаємо, у листопаді 2020 року Світлана Тихановська заявила, що Крим – територія України згідно з міжнародним правом, а на уточнювальне запитання, кому півострів належить фактично, відповіла: "Маємо те, що маємо".
Що потрібно знати про Світлану Тихановську – важливі факти
У Білорусі на початку серпня 2020 року почалися вибори президента. Тодішньому лідеру країни Олександру Лукашенку приписали понад 80% голосів виборців.
Опозиційні сили звинуватили владу у масштабних фальсифікаціях, почалися масові протести.
Силовики застосували силу проти мирних протестувальників, були жертви, постраждалі та затримані.
Світлана Тихановська брала участь у президентських виборах і нібито посіла друге місце. Опозиціонерка активно виступала проти Лукашенка, а потім була змушена виїхати до Литви.
Низка країн Заходу та Україна засудили застосування сили проти учасників акцій протесту й не визнали вибори в Білорусі. Термін дії президентських повноважень Лукашенка закінчився, але він не покинув посаду.
Незаконна анексія Криму
- У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.
- Пізніше Росія анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
- Зокрема країни-члени Євросоюзу, США, Канада та Україна за окупацію території покарали РФ санкціями.