Тищенко розповів про реакцію Зеленського на скандальну вечірку

Тищенко розповів про розмову із Зеленським / УНІАН

Нардеп від фракції Слуга народу Микола Тищенко, який влаштував вечірку у готелі Fairmont, через яку столична поліція відкрила кримінальну справу, в розпал локдауну в Києві, розмовляв щодо цього з президентом України Володимиром Зеленським, пише Країна.

"Працюй, Коля. Краще за всіх працюй", - відповів Тищенко на питання про те, що сказав йому глава держави.

Чи заплатив він штраф, депутат Тищенко не розповів.

Скандал з Миколою Тищенком - про що повідомлялося раніше: