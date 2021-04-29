УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Тищенко розповів про реакцію Зеленського на скандальну вечірку

29 квітня 2021, 21:12

Нардеп став об'єктом критики через день народження дружини Алли Барановської, якій 18 квітня виповнилося 26 років.

Тищенко
Тищенко розповів про розмову із Зеленським / УНІАН

Нардеп від фракції Слуга народу Микола Тищенко, який влаштував вечірку у готелі Fairmont, через яку столична поліція відкрила кримінальну справу, в розпал локдауну в Києві, розмовляв щодо цього з президентом України Володимиром Зеленським, пише Країна.

"Працюй, Коля. Краще за всіх працюй", - відповів Тищенко на питання про те, що сказав йому глава держави.

Чи заплатив він штраф, депутат Тищенко не розповів.

Скандал з Миколою Тищенком - про що повідомлялося раніше:

  • Микола Тищенко став об'єктом критики через день народження дружини Алли Барановської, якій 18 квітня виповнилося 26 років.
  • Як повідомили журналісти, свято в розпал карантину в Києві відзначили в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі міста.
  • Після того, як в соціальних мережах почали з'являтися фото і відео з Fairmont, поліція порушила кримінальну справу.
  • 20 квітня народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко зробив заяву після скандалу навколо святкування дня народження його дружини під час локдауну в Києві. За його словами, з юридичної точки зору - святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені.

Микола Тищенко Слуга народу новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Тищенко розповів про реакцію Зеленського на скандальну вечірку». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Три найкращих рецепти паски: основні правила приготуванняТри найкращих рецепти паски: основні правила приготування Страсний тиждень Великого посту 2021: що в які дні робитиСтрасний тиждень Великого посту 2021: що в які дні робити Кава і побічні ефекти: сім ознак того, що пора відмовитися від ньогоКава і побічні ефекти: сім ознак того, що пора відмовитися від нього Названо три найгірших продукти для мозкуНазвано три найгірших продукти для мозку День швидкої допомоги 2021 - привітання в картинках і текстахДень швидкої допомоги 2021 - привітання в картинках і текстах

Останні новини

15:03
Точний місячний календар стрижок на травень 2021: правильні дні
15:01
Анна Трінчер показала побачення мрії з Позитивом у кліпі Kiss
15:00
У лікарнях Маріуполя з'явилися нові кисневі станції
14:56
У лікарнях Буковини відкриють 5 сучасних приймальних відділень
14:54
Будинок вартістю до $500 тис.: журналісти знайшли особняк Юзика під Києвом Відео
Реклама
14:49
У Steam з'явилася демоверсія очікуваного хорора Resident Evil Village Відео
14:36
Три найкращих рецепти паски: основні правила приготування Відео
14:24
Спливли нові імена у справі про викрадення скандального судді-втікача Чауса Відео
14:14
Тіна Кароль розповіла про стосунки, і відповіла, які чоловіки їй подобаються
13:53
У Путіна "наїхали" на Байдена і зробили заяву про зустріч лідерів США і РФ Відео
13:48
Вальпургієва ніч 2021: обряди на любов, ритуали, прикмети та заборони Відео
13:33
Прем'єра серіалу Слов'яни на 1+1: актори ексклюзивно розповіли про своїх персонажів Відео
13:30
Як пройти ЗНО-2021 на відмінно: добірка корисних YouTube-каналів
13:24
У Кремлі висловилися про зустріч Путіна і Зеленського Відео
13:19
Прощай, Google: 8 пошуковиків, які краще Гугла
13:11
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 1 травня: новий пост і заборонена справа Відео
13:02
1+1 покаже фінальний випуск Ліги Сміху: Титани, де визначать переможця
12:59
На кордоні Киргизстану з Таджикистаном нові бої, є поранені Відео
12:40
Розбір завалів і налаштованість на добро: що обіцяє Козерогу гороскоп на травень
12:31
Maruv і Кіркоров зняли кліп Komilfo з медсестрами і психлікарнею Відео
Реклама
12:20
Експерт розповів, що може усунути перекоси на ринку електроенергії
12:13
У Нафтогазі анонсували нові позови до Газпрому Відео
12:11
В магазині Steam почався великий розпродаж з хорошими знижками
12:02
Посольство США припинить видавати візи росіянам Відео
11:48
Вчені назвали несподівані переваги вітаміну D Відео
11:39
Генерал ЗСУ оцінив ймовірність удару армії РФ по Україні Відео
11:35
Експерти попередили про зростання кількості кібератак на держустанови
11:30
Олександр Еллерт показав романтичне відео з Ксенією Мішиною
11:30
Ratchet & Clank: Крізь світи – багато геймплея і свіжі подробиці Відео
11:28
Гороскоп всіх знаків Зодіаку на 30 квітня: загрози дня й особистий переворот Відео
11:07
Як пройдуть святкові служби на Великдень, розповіли в ПЦУ, УПЦ та УГКЦ Відео
11:00
В EGS роздають одну гру і спеціальну пропозицію цінністю понад $100 Відео
10:55
Порошенку і Кравчуку в РФ загрожують кримінальні справи: висунуто гучне звинувачення Відео
10:54
Злата Огневич вперше прокоментувала участь у Холостячці 2021
10:52
Вибухове земельне питання: як влада копає собі могилу Погляд
10:49
У двох регіонах України нормалізувався рівень COVID-госпіталізацій
10:24
Україна закрила кордон для іноземців з Індії: кому дозволять в'їзд Відео
09:33
Слідом за столицею Київщина також може вийти з "червоної зони"
09:29
Українців попередили про потужні дощі з грозами та новий удар холоду Відео
09:10
Конфлікт в Нафтогазі: що буде з тарифами і якими проблемами загрожує
Реклама
09:05
Трагедія в Ізраїлі: десятки людей загинули під час святкування Лаг ба-Омер Відео
09:04
Страсна п'ятниця 2021 і Вальпургієва ніч збіглися: що не можна робити Відео
08:51
"Слуги народу" зчепилися в прямому ефірі через дивізію Галичина Відео
08:41
Гірка правда про земельну реформу Погляд
08:16
"Слуг народу" в локдаун помітили в елітному ресторані під Києвом Відео
08:15
Коронавірус в Україні 30 квітня: кількість жертв хвороби трохи знизилася Відео
08:10
Докладний гороскоп на травень для Стрільця: чого чекати та на що звернути увагу
07:46
Погода на Великдень в Україні: які міста накриють зливи Відео
07:44
Захоплення України Росією: експерт назвав головну умову атаки армії РФ Відео
07:13
Леся Нікітюк оголилася на пікантних фото у ванній
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти