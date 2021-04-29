Тищенко розповів про реакцію Зеленського на скандальну вечірку

Нардеп став об'єктом критики через день народження дружини Алли Барановської, якій 18 квітня виповнилося 26 років.
Нардеп від фракції Слуга народу Микола Тищенко, який влаштував вечірку у готелі Fairmont, через яку столична поліція відкрила кримінальну справу, в розпал локдауну в Києві, розмовляв щодо цього з президентом України Володимиром Зеленським, пише Країна.
"Працюй, Коля. Краще за всіх працюй", - відповів Тищенко на питання про те, що сказав йому глава держави.
Чи заплатив він штраф, депутат Тищенко не розповів.
Скандал з Миколою Тищенком - про що повідомлялося раніше:
- Микола Тищенко став об'єктом критики через день народження дружини Алли Барановської, якій 18 квітня виповнилося 26 років.
- Як повідомили журналісти, свято в розпал карантину в Києві відзначили в п'ятизірковому готелі Fairmont в центрі міста.
- Після того, як в соціальних мережах почали з'являтися фото і відео з Fairmont, поліція порушила кримінальну справу.
- 20 квітня народний депутат від Слуги народу Микола Тищенко зробив заяву після скандалу навколо святкування дня народження його дружини під час локдауну в Києві. За його словами, з юридичної точки зору - святкування чого-небудь в готельних номерах готелів абсолютно не заборонені.
Автор: Катерина Трохимчук