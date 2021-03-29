Ткаченко запропонував запровадити санкції проти філії держагентства РФ через Шевченка

Олександр Ткаченко запропонував покарати санкціями філію російського держагентства / УНІАН

Очільник Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко запропонував запровадити санкції проти філії держагентства Россотрудничество за те, що підконтрольний їй Російський центр науки і культури в Києві назвав Тараса Шевченка "російсько-українським поетом".

Член Кабміну у своєму каналі в Telegram висловив сподівання, що Рада національної безпеки і оборони найближчим часом розгляне питання діяльності філії Россотрудничества на українській території.

Чиновник додав, що заява центру про українського поета – дрібна інформаційна провокація й черговий приклад спроби присвоєння заслуг українців та представників інших національностей.

"Філія держагенції Россотрудничество та …російський центр науки та культури під маскою культурного та наукового співробітництва займаються розповсюдженням російських наративів та пропаганди по усьому світу. …ще у 2016-му році держагенція Россотрудничество визнана Європейським парламентом як пропагандистська", – підкреслив Ткаченко.

Нагадаємо, Російський центр науки і культури в Києві 9 березня організував захід, який назвав "Подведение итогов Международного творческого конкурса современных поэтов в день памяти российско-украинского поэта Тараса Шевченко".

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що Росія зазіхнула на історико-культурну та філософську спадщину поета, який боровся за національне та духовне відродження української держави.

В РНБО зазначили, що можуть розглянути питання припинення роботи центру якщо надійде подання від президента Володимира Зеленського чи іншого суб'єкта законодавчої ініціативи.