Третя хвиля COVID-19 і атака восени: у Раді очікують на погіршення ситуації в жовтні - листопаді

Україні наразі не загрожує третя хвиля коронавірусу і червона зона - Радуцький / Фото Reuters

Згідно з прогнозами вчених, суттєве погіршення ситуації з COVID-19 в Україні очікується наприкінці жовтня-початку листопада. Наразі обстановка ускладнюється, проте про третю хвилю і червону зону говорити поки зарано. При цьому медична система повинна витримати навіть 70 тисяч заражень коронавірусною інфекцією на добу. Про це заявив голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"За прогнозами європейських вчених, за прогнозами українських вчених, значне погіршення ситуації може статися наприкінці жовтня - початку листопада", - цитує його ТСН.

Крім того, парламентарій сказав, що незважаючи на погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус, мова про червону зону і третю хвилю COVID-19 поки не йде.читайте такожУкраїна в жовтій зоні з 9 вересня: ЗМІ дізналися про плани влади щодо посилення карантину

При цьому Радуцький підкреслив, що держава готова до нової хвилі коронавірусної інфекції, а медична система повинна витримати навіть у тому випадку, якщо реєструватиметься 70 тисяч заражень щодоби.

Ситуація з COVID-19 в Україні

Кабінет міністрів 11 серпня прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 1 жовтня. Влада уточнила, що картина захворюваності на коронавірус під контролем, проте погіршуються показники щодо госпіталізації.

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У МОЗ зазначили, що карантинні заходи в Україні посилять в тому випадку, якщо зросте кількість заражень COVID-19, а число тестів скоротиться. При цьому в разі потрапляння одного регіону до червоної зони, "жовтою" стане вся країна.

Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький припустив ситуацію, за якої Україну переведуть до жовтої зони вже з 13 вересня. У Вінницькій, Львівській та Чернівецькій областях, де ситуація із захворюваністю на коронавірус гірша, ніж в інших регіонах, можуть впровадити обмеження помаранчевої та червоної епідемічних зон.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив, що вже днями комісія з питань ТЕБ і НС може прийняти рішення про переведення всіх регіонів України до жовтої зони.