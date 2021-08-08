Три ключові питання: Кулеба розкрив суть переговорів Зеленського і Байдена

Україна хоче бачити більше американських грошей у своїй економіці і вийти на новий рівень стратегічного партнерства.
В ході візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, який запланований на 30 серпня поточного року, з главою США Джо Байденом будуть обговорюватися три блоки питань. Зокрема, йтиметься про політику, економіку та сферу безпеки.
Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Перше - це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання", - підкреслив чиновник.
Також він додав, що другим блоком питань буде сфера безпеки, причому обговорюватися це буде предметно.
"Всі розуміємо, що це - протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися", - зазначив Кулеба.
У третьому блоці переговорів українського та американського президентів обговорюватиметься питання економіки, а саме - американські інвестиції в українську державу.
"Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці. Особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами", - підсумував Кулеба.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник офісу президента Андрій Єрмак провели продуктивні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном і заявили, що підготовка до зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена знаходиться на фінішній прямій.
Переговори Зеленського і Байдена - про що раніше писав Главред:
- Офіційну заяву про запрошення президента України Володимира Зеленського з візитом до Вашингтона на 30 серпня в Білому домі зробили 21 липня.
- Одними з головних тем переговорів лідерів України і США стануть питання газопроводу Північний потік-2 і проблема врегулювання збройного конфлікту на Донбасі.
- Очікується, що переговори Зеленського і Байдена можуть пройти на підвищених тонах через невдоволення Києва угодою США і Німеччини по Північному потоку-2.
- Зеленський раніше заявляв, що на зустрічі з Байденом у США він має намір попросити американського президента взяти участь у переговорах по Донбасу.