Три ключові питання: Кулеба розкрив суть переговорів Зеленського і Байдена

Кулеба розповів про головні теми зустрічі Байдена-Зеленського / УНІАН

В ході візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, який запланований на 30 серпня поточного року, з главою США Джо Байденом будуть обговорюватися три блоки питань. Зокрема, йтиметься про політику, економіку та сферу безпеки.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Перше - це політичний блок. У нас зі Сполученими Штатами з 2008 року стратегічне партнерство. Безумовно за цей час все змінилося і це стратегічне партнерство потрібно вивести на новий рівень. Тому це перше завдання", - підкреслив чиновник.

Також він додав, що другим блоком питань буде сфера безпеки, причому обговорюватися це буде предметно.

"Всі розуміємо, що це - протидія російському агресору, питання Донбасу, питання Криму, куди і як будемо рухатися. Ми будемо обговорювати кілька дуже конкретних ідей, не можу поки ними поділитися", - зазначив Кулеба.

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У третьому блоці переговорів українського та американського президентів обговорюватиметься питання економіки, а саме - американські інвестиції в українську державу.

"Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в українській економіці. Особливо в стратегічних галузях нашої економіки. Можемо побудувати дуже ефективне партнерство з американським бізнесом і американськими фінансовими установами", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і керівник офісу президента Андрій Єрмак провели продуктивні переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і радником Байдена з нацбезпеки Джейком Салліваном і заявили, що підготовка до зустрічі президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена знаходиться на фінішній прямій.

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