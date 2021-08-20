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Труба - ціна вторгнення РФ: у Зеленського вимагатимуть від ФРН мільярдних компенсацій через СП-2

20 серпня 2021, 10:53

Берлін повинен бути зацікавлений у тому, щоб військове вторгнення Росії в Україну не відбулося, сказав Михайло Подоляк.

Офіс президента
Україна у зв'язку із запуском СП-2 вимагатиме від Німеччини серйозних і довгострокових інвестицій - Офіс президента / УНІАН

Україна ставить перед собою завдання не просто отримати компенсацію від Німеччини за запуск Північного потоку-2. Як тільки українська газотранспортна система втратить свої позиції, нове військове вторгнення Росії стане більш вірогідним. Тому Київ вимагатиме гарантій багатомільярдних інвестицій в українську енергетику і сферу оборони держави. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі РБК-Україна чиновник, розмірковуючи про майбутню зустріч Зеленського і Меркель у Києві, сказав про те, що українська сторона зацікавлена не в умовних, а реальних компенсаціях у зв'язку із запуском СП-2. Зниження статусу ГТС збільшує ймовірність нового російського військового вторгнення в Україну.

читайте такожУкраїна, Польща і Німеччина задавлять Північний потік-2: запуск труби призведе до серії ударів по Газпрому"Як тільки росіяни прибирають з дошки такий суттєвий актив, як наша ГТС, то ціна вторгнення для них суттєво зменшується. І компенсувати це, умовно кажучи, тим, що ми Вам протягом трьох років сплачуватимемо по 500 мільйонів - це так не працює, це тоді не система стримувань і противаг", - вважає Подоляк.

Чиновник підкреслив, що Україна у вигляді відшкодування збитку у зв'язку з введенням до експлуатації Північного потоку-2 вимагатиме стратегічних інвестицій у сферу енергетики і обороноздатність країни. Йдеться, у тому числі, і про багатомільярдні інвестиції у відновлювані джерела енергії, причому в проекті повинні взяти активну участь європейські та німецькі компанії. І тоді Берлін буде безпосередньо зацікавлений у тому, щоб Росія не пішла на нову військову інтервенцію проти України.

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Північний потік-2

США і ФРН 21 липня оголосили про угоду щодо газопроводу Північний потік-2. Домовленості передбачають роботу Німеччини щодо компенсації Україні у зв'язку із запуском російського трубопроводу. Берлін має забезпечити національні та міжнародні санкції проти Росії у разі посилення російсько-української війни. При цьому німці зобов'язуються забезпечити продовження договору на транзит газу ще на 10 років.

В Україні розкритикували угода Вашингтона і Берліна щодо СП-2. Прессекретар президента Сергій Никифоров назвав документ декларацією, яка нічого не гарантує Києву. Внаслідок цього українська держава продовжить протистояти російському енергетичному проекту і вести подальші перемовини із Заходом.читайте такожУгода навколо СП-2 набирає обертів: ФРН запустила процес за договором на транзит газу через Україну

Журналісти Bloomberg, яким вдалося поспілкуватися зі співрозмовниками в середовищі німецьких чиновників, з'ясували, що ФРН не зупинятиме СП-2 навіть у тому випадку, якщо Росія знову піде війною проти України. У такому випадку щодо Москви будуть впроваджені нові санкції на рівні ЄС.

Тим часом у Європі на тлі ситуації з добудовою і запуском Північного потоку-2 продовжують зростати ціни на наз. У Нафтогазі та в компанії-операторі ГТС України вважають, що рекордна вартість палива у ЄС обумовлена шантажем європейських держав з боку Газпрому. Росіяни намагаються виторгувати більш вигідні для себе умови у зв'язку із запуском нової магістралі.

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новини Німеччини Північний потік-2 Михайло Подоляк новини України Офіс президента
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