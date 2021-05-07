Тюрма за брехню в деклараціях: Венеціанка погодила законопроект Зеленського

Венеціанська комісія підтримала законопроект Зеленського / УНІАН

Венеціанська комісія дійшла висновку, що законопроект президента України Володимира Зеленського про відповідальність держслужбовців за брехню в деклараціях №4651 відповідає міжнародним зобов'язанням України.

Про це свідчить висновок Венеціанської комісії.

На її думку, президентський законопроект не суперечить рішенню Конституційного Суду України і відповідає попереднім рекомендаціям комісії, а також відповідає міжнародним зобов'язанням України.

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Нагадаємо, висновок у Венеціанки було запитано спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим 12 березня.

Як йдеться в тексті рішення, Венеціанська комісія вітає введення в КК покарання у вигляді тюремного ув'язнення для правопорушень в особливо великих розмірах, пов'язаних з декларуванням активів. Крім того, вітається підвищення грошових штрафів для порушників.

Водночас, у Венеціанській комісії зазначають, що посилення санкцій має супроводжуватися посиленням антикорупційних інститутів і механізмів в країні.

Про що законопроект

Законопроект Зеленського про повернення тюремного покарання за брехню в деклараціях чиновників спрямований на виправлення ситуації, створеної спірним рішенням КСУ від жовтня 2020 року. Тоді суд, фактично, зробив механізм декларування неефективним, що потягнуло за собою різку критику з боку суспільства. Крім того, тоді негативно відреагувала і Венеціанська комісія.

Наприкінці минулого року Рада прийняла закон, який відновив кримінальну відповідальність за неточні декларації, але не тюремне ув'язнення.

У законопроекті Зеленського №4651 пропонується знову ввести покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років для найбільш серйозних випадків. 15 квітня Рада прийняла його за основу.