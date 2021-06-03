В'язниця за брехню в деклараціях: Зеленський оголосив про блокаду прийнятого Радою законопроекту

Зеленський ветує ухвалений Радою законопроект про в'язниці за брехню в деклараціях, який він раніше вніс у парламент / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський має намір накласти вето на прийнятий Верховною Радою 3 червня законопроект №4651, що передбачає повернення норми про позбавлення волі політиків і чиновників у разі внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. Причиною тому є внесені парламентаріями правки, які дозволяють оформляти майно на родичів і самостійно не декларувати активи.

"Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, на що очікують українці, і не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми повинні встановити пропорційне і справедливе покарання за правопорушення, пов'язані з декларуванням", - цитує гаранта пресслужба Офісу глави держави.

У повідомленні зазначено, що народні депутати внесли зміни щодо питань декларування активів членів сім'ї. Такі механізми дозволять їм не вказувати в своїх е-деклараціях майно в тому випадку, якщо один з членів сім'ї не надає відомостей про подібні активи. Депутати і чиновники зможуть переписувати свої активи на родичів і, отже, зможуть уникнути кримінальної відповідальності.читайте такожВ'язниця за брехню в деклараціях: Венеціанка погодила законопроект Зеленського

Глава держави додав, що впровадження системи е-декларування було однією з вимог Євросоюзу для забезпечення безвізу з Україною. Тому не можна допустити, щоб досягнення держави були поставлені під загрозу.

"Система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для впровадження безвізового режиму з Україною. Досі проводиться моніторинг цих зобов'язань, тому я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС - безвізовий режим", - підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, у четвер, 3 червня, Верховна Рада прийняла законопроект №4651, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування у вигляді обмеження волі або тримання під вартою на строк близько 2 років.

Електронне декларування в Україні

Верховна Рада України 4 грудня 2020 року повернула кримінальну відповідальність за брехню в електронних деклараціях для державних службовців. Парламентарії відновили норму, визнану неконституційною КСУ ще 27 жовтня. Згідно з новим на той момент законом, порушення електронного декларування передбачало не позбавлення волі, а її обмеження і штрафи.

У Зеленського говорили, що закон - тимчасовий, а сам глава держави наполягає на тому, що за обман в е-деклараціях повинна бути сувора кримінальна відповідальність.

У ЄС після прийняття закону від 4 грудня 2020 року закликали Київ посилити відповідальність за брехню в електронних деклараціях.