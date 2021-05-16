У Авакова оцінили ймовірність втечі Медведчука з України

Медведчук не зможе залишити територію України - радник Авакова / УНІАН

Українська правоохоронна система зможе зупинити вильоти Віктора Медведчука у тому випадку, якщо суд встановить його обов'язкове місцезнаходження. Прикордонники не випустять політика з території України. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

У інтерв'ю Obozrevatel він розповів про те, що якщо політик спробує залишити територію України всупереч рішенню суду, то правоохоронні органи спрацюють відповідно до встановлених норм. У свою чергу, прикордонники не пропустять Медведчука у разі спроби його виїзду за кордон.

"Я думаю, що не буде проблеми для нашої правоохоронної системи зупинити вильоти Медведчука, якщо судова система зобов'яже його перебувати в межах тієї чи іншої територіальної одиниці. Якщо це буде Україна, я впевнений, що українські прикордонники не пропустять Медведчука з території України", - стверджує Мартиненко.читайте такожБутусов оголосив про план втечі Медведчука і попередив щодо погроз Путіна

За його словами, українська правоохоронна система готова забезпечити перебування людини на тій території, яку вкаже суд у своєму рішенні.

"Якщо це буде Київ, Київська область або будь-яке інше місце, я впевнений, що у нас правоохоронна система здатна забезпечити знаходження підозрюваної особи на тій території, яка буде вказана в судовому рішенні", - підкреслив Володимир Мартиненко.

Арешт Віктора Медведчука