У Авакова оцінили ймовірність втечі Медведчука з України

Правоохоронна система України здатна забезпечити перебування людини на території, яка буде вказана судом, стверджує Володимир Мартиненко.
Українська правоохоронна система зможе зупинити вильоти Віктора Медведчука у тому випадку, якщо суд встановить його обов'язкове місцезнаходження. Прикордонники не випустять політика з території України. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.
У інтерв'ю Obozrevatel він розповів про те, що якщо політик спробує залишити територію України всупереч рішенню суду, то правоохоронні органи спрацюють відповідно до встановлених норм. У свою чергу, прикордонники не пропустять Медведчука у разі спроби його виїзду за кордон.
"Я думаю, що не буде проблеми для нашої правоохоронної системи зупинити вильоти Медведчука, якщо судова система зобов'яже його перебувати в межах тієї чи іншої територіальної одиниці. Якщо це буде Україна, я впевнений, що українські прикордонники не пропустять Медведчука з території України", - стверджує Мартиненко.читайте такожБутусов оголосив про план втечі Медведчука і попередив щодо погроз Путіна
За його словами, українська правоохоронна система готова забезпечити перебування людини на тій території, яку вкаже суд у своєму рішенні.
"Якщо це буде Київ, Київська область або будь-яке інше місце, я впевнений, що у нас правоохоронна система здатна забезпечити знаходження підозрюваної особи на тій території, яка буде вказана в судовому рішенні", - підкреслив Володимир Мартиненко.
Арешт Віктора Медведчука
- Печерський районний суд міста Києва у четвер, 13 травня, ухвалив рішення щодо обрання запобіжного заходу голові політради партії ОПЗЖ Віктору Медведчуку у вигляді домашнього арешту до 9 липня.
- Віктора Медведчука звинувачують у державній зраді та низці епізодів, серед яких змова з РФ для видобутку енергоресурсів в окупованому Криму, передача Москві секретних даних про ЗСУ та створення організації, метою якої є вплив на ситуацію в Україні за допомогою трудової міграції.
- Російський президент Володимир Путін негативно відреагував на справу Медведчука. За його словами, цей прецедент свідчить про репресії щодо політиків, які намагаються домовитися з Росією.