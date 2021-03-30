У Кравчука звинуватили ОБСЄ в порушенні Мінських угод щодо Донбасу

У Мінських угодах чітко записано, що сторонами перемовин у ТКГ є Україна, Росія та ОБСЄ, зазначив Сергій Гармаш.
У рамках засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у вівторок, 30 березня, модератор від ОБСЄ проводив консультації з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Це порушення Мінських угод,тому що вони не є окремою стороною перемовин, сказав в ефірі телеканалу Україна 24 делегат Донецька від переселенців Сергій Гармаш.
За його словами, представники ОРДЛО є консультантами в рамках ТКГ з низки питань, а не окремими суб'єктами перемовного процесу.
"На жаль, ОБСЄ як модератор сьогодні показала, що розглядає як окрему сторону перемовин, як окрему делегацію представників ОРДЛО. Хоча це суперечить Мінським угодам, в яких записано, що ТКГ - це Україна, Росія і ОБСЄ, а представники ОРДЛО усього лише консультують з вузько окреслених тем перемовин", - уточнив Гармаш.читайте такожУ Путіна зробили заяву у відповідь на прохання Зеленського щодо Донбасу
Також він додав, що такі дії з боку організації можна розцінити як порушення Мінських домовленостей.
"У цьому перемовному процесі не завжди можна отримати відповіді на свої питання... на сьогодні можу констатувати тільки порушення з боку ОБСЄ тристороннього формату перемовин", - підкреслив український парламентер.
Ситуація щодо Донбасу
- Верховна Рада 30 березня прийняла постанову із засудженням загострення Росією бойових дій на Донбасі 26 березня, в результаті якого четверо українських військових загинули, а двоє отримали поранення. Парламент закликав Москву вивести свої війська з території України і виконати усі свої зобов'язання в рамках існуючих домовленостей. Також Рада закликала світову спільноту посилити тиск на Москву.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков звинуватив Україну в невиконанні домовленостей щодо Донбасу і заявив, що збройний конфлікт не вдається врегулювати через те, що Київ не має наміру вести перемовини з представниками "ДНР" і "ЛНР".
- При цьому Пєсков, коментуючи плани Кремля провести окремі перемовини з Францією і Німеччиною щодо Донбасу, погодився з тим фактом, що без України врегулювати конфлікт неможливо.