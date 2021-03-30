У Кравчука звинуватили ОБСЄ в порушенні Мінських угод щодо Донбасу

ОБСЄ вважає представників ОРДЛО стороною перемовин щодо Донбасу - Гармаш / УНІАН

У рамках засідання політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу у вівторок, 30 березня, модератор від ОБСЄ проводив консультації з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Це порушення Мінських угод,тому що вони не є окремою стороною перемовин, сказав в ефірі телеканалу Україна 24 делегат Донецька від переселенців Сергій Гармаш.

За його словами, представники ОРДЛО є консультантами в рамках ТКГ з низки питань, а не окремими суб'єктами перемовного процесу.

"На жаль, ОБСЄ як модератор сьогодні показала, що розглядає як окрему сторону перемовин, як окрему делегацію представників ОРДЛО. Хоча це суперечить Мінським угодам, в яких записано, що ТКГ - це Україна, Росія і ОБСЄ, а представники ОРДЛО усього лише консультують з вузько окреслених тем перемовин", - уточнив Гармаш.читайте такожУ Путіна зробили заяву у відповідь на прохання Зеленського щодо Донбасу

Також він додав, що такі дії з боку організації можна розцінити як порушення Мінських домовленостей.

"У цьому перемовному процесі не завжди можна отримати відповіді на свої питання... на сьогодні можу констатувати тільки порушення з боку ОБСЄ тристороннього формату перемовин", - підкреслив український парламентер.

Ситуація щодо Донбасу