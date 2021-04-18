У Кравчука пояснили маневри бойовиків "ДНР" в окупованому Донецьку

Російсько-терористичні війська намагаються чинити психологічний тиск на Захід, вважає Сергій Гармаш.
Військові маневри бойовиків "ДНР" і дії, які вказують на підготовку до загострення ситуації, є інсценуванням для російських пропагандистських інформаційних ресурсів. Якщо станеться провокація, то на неї треба буде чекати не з Донецька, а з менш густонаселеної території. Про це заявив представник делегації Києва у ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш.
У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що активізація бойовиків в захопленому Донецьку, де проводяться навчання і мішками перекривають входи і вікна, вказує на створення картини для російських ЗМІ. Такі відомості підтверджує українська розвідка. Швидше за все, мова йде про спробу чинення тиску на Захід.
"Вже була заява нашої розвідки, що це є скоріше інсценуванням для російської пропаганди. Я дійсно після цього подзвонив своїм знайомим у Донецьк, намагався з'ясувати це питання. На їхню думку, це також не дуже серйозно, швидше направлено на телевізійну картинку, на психологічний тиск на наших партнерів", - вважає Гармаш.читайте такожКравчук зробив різкий випад на адресу Росії через Донбас
Також він додав, що якщо провокація з боку Росії і бойовиків все ж таки відбудеться, то навряд чи її варто очікувати з окупованого Донецька.
"Швидше за все, вона буде в інших місцях з менш густою заселеністю території", - підкреслив Сергій Гармаш.
Ситуація на Донбасі
- Заступник голови АП РФ, куратор українського напрямку у Кремлі Дмитро Козак 8 квітня пригрозив Україні "захистом Донбасу" у разі загострення збройної конфронтації в регіоні. За його словами, така ситуація може стати "початком кінця" української держави.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня оголосив про те, що Україна не готує військової операції щодо деокупації Донбасу. При цьому українські війська будуть готові протистояти провокаціям противника.
- Президент України Володимир Зеленський за підсумками перемовин з французьким главою держави Еммануелем Макроном і канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель заявив, що Путін відмовився брати участь у дискусії щодо Донбасу, яка пройшла 16 квітня.