У Кравчука пояснили маневри бойовиків "ДНР" в окупованому Донецьку

Дії бойовиків у Донецьку є інсценуванням для російської пропаганди - Гармаш / Радіо Свобода

Військові маневри бойовиків "ДНР" і дії, які вказують на підготовку до загострення ситуації, є інсценуванням для російських пропагандистських інформаційних ресурсів. Якщо станеться провокація, то на неї треба буде чекати не з Донецька, а з менш густонаселеної території. Про це заявив представник делегації Києва у ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що активізація бойовиків в захопленому Донецьку, де проводяться навчання і мішками перекривають входи і вікна, вказує на створення картини для російських ЗМІ. Такі відомості підтверджує українська розвідка. Швидше за все, мова йде про спробу чинення тиску на Захід.

"Вже була заява нашої розвідки, що це є скоріше інсценуванням для російської пропаганди. Я дійсно після цього подзвонив своїм знайомим у Донецьк, намагався з'ясувати це питання. На їхню думку, це також не дуже серйозно, швидше направлено на телевізійну картинку, на психологічний тиск на наших партнерів", - вважає Гармаш.читайте такожКравчук зробив різкий випад на адресу Росії через Донбас

Також він додав, що якщо провокація з боку Росії і бойовиків все ж таки відбудеться, то навряд чи її варто очікувати з окупованого Донецька.

"Швидше за все, вона буде в інших місцях з менш густою заселеністю території", - підкреслив Сергій Гармаш.

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