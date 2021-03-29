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У Кравчука розкрили мету Росії щодо мирного плану на Донбасі

29 березня 2021, 04:22

Росія намагається перетворити мирний план щодо Донбасу в "зраду", сказав Сергій Гармаш.

Росія, Україна
Ніхто не змушує Росію воювати з Україною або загострювати ситуацію на фронті - Гармаш / УНІАН

Публікація у Росії деталей мирного плану щодо Донбасу свідчить про те, що цей механізм не відповідає інтересам Москви в ситуації з врегулюванням російсько-українського конфлікту на сході України. Росіяни не збираються обговорювати документ і опублікували його для того, щоб посіяти "зраду" в українському суспільстві, сказав делегат Донецька від переселенців у ТКГ Денис Гармаш в ефірі телеканалу Україна 24.

За його словами, Росія не має наміру обговорювати реалізацію мирного плану щодо Донбасу, який запропонувала Німеччина і Франція. Москва не розглядає його як дипломатичний документ, тому намагалася використовувати ситуацію в своїх цілях.

"Це (злив Росією конфіденційної інформації про план) однозначно свідчить про те, що Росію не влаштовує пропозиція Німеччини і Франції, і тим більше України. Тому Росія не бачить сенсу в нормальному обговоренні цього документа як дипломатичного документа. Тому вона спробувала зробити його фактором внутрішньої української політики", - вважає Гармаш.читайте такожУ Кравчука заявили про удар у відповідь через інтеграцію Донбасу з РФ

Також він додав, що РФ, таким чином, спробувала вплинути на українське суспільство. Можна побачити "зраду", якщо читати не український документ, а ініціативи Парижа, Берліна чи Москви. Тому Росія намагалася зіграти на цьому факторі.

"Я думаю, що багато хто зможе побачити тут якусь "зраду", особливо якщо не читати український документ, а читати пропозиції Німеччини і Франції, або Росії. Думаю, це основний мотив внутрішньополітичного впливу на українське суспільство. Ніхто не змушує Росію з нами воювати або загострювати ситуацію на фронті. Не емоції впливають на Росію, а прагматичний розрахунок", - підкреслив Гармаш.

Мирний план щодо Донбасу

ТКГ новини України Сергій Гармаш новини Донбасу
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