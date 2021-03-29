У Кравчука розкрили мету Росії щодо мирного плану на Донбасі

Росія намагається перетворити мирний план щодо Донбасу в "зраду", сказав Сергій Гармаш.
Публікація у Росії деталей мирного плану щодо Донбасу свідчить про те, що цей механізм не відповідає інтересам Москви в ситуації з врегулюванням російсько-українського конфлікту на сході України. Росіяни не збираються обговорювати документ і опублікували його для того, щоб посіяти "зраду" в українському суспільстві, сказав делегат Донецька від переселенців у ТКГ Денис Гармаш в ефірі телеканалу Україна 24.
За його словами, Росія не має наміру обговорювати реалізацію мирного плану щодо Донбасу, який запропонувала Німеччина і Франція. Москва не розглядає його як дипломатичний документ, тому намагалася використовувати ситуацію в своїх цілях.
"Це (злив Росією конфіденційної інформації про план) однозначно свідчить про те, що Росію не влаштовує пропозиція Німеччини і Франції, і тим більше України. Тому Росія не бачить сенсу в нормальному обговоренні цього документа як дипломатичного документа. Тому вона спробувала зробити його фактором внутрішньої української політики", - вважає Гармаш.читайте такожУ Кравчука заявили про удар у відповідь через інтеграцію Донбасу з РФ
Також він додав, що РФ, таким чином, спробувала вплинути на українське суспільство. Можна побачити "зраду", якщо читати не український документ, а ініціативи Парижа, Берліна чи Москви. Тому Росія намагалася зіграти на цьому факторі.
"Я думаю, що багато хто зможе побачити тут якусь "зраду", особливо якщо не читати український документ, а читати пропозиції Німеччини і Франції, або Росії. Думаю, це основний мотив внутрішньополітичного впливу на українське суспільство. Ніхто не змушує Росію з нами воювати або загострювати ситуацію на фронті. Не емоції впливають на Росію, а прагматичний розрахунок", - підкреслив Гармаш.
Мирний план щодо Донбасу
- Російське інтернет-видання Комерсант 24 березня опублікувало документи, які, можливо, були представлені Францією і Німеччиною в рамках плану з мирного врегулювання військового конфлікту на Донбасі. У них зазначено, що Росія і Україна дотримуються діаметрально протилежної точки зору щодо реалізації Мінських угод.
- Глава Офісу президента України Андрій Єрмак 5 березня заявив, що РФ і представники бойовиків "ЛДНР" заблокували перемовний процесс в рамках ТКГ щодо Донбасу. Якщо Росія налаштована на врегулювання конфлікту, Москва повинна погодитися з мирним планом щодо ОРДЛО.
- Голова делегації Києва у ТКГ Леонід Кравчук сказав, що Росія вже давно отримала мирний план щодо Донбасу, однак вважає за краще не коментувати цю інформацію.
- Заступник голови Адміністрації президента РФ, учасник перемовного процесу щодо Донбасу Дмитро Козак 20 березня направив Україні, Німеччині та Франції листа, в рамках якого він заявив, що Київ так і не надав своїх коментарів стосовно поправок Москви до мирного плану щодо Донбасу.
- Глава ОП Андрій Єрмак 21 березня розповів, що у Києві вивчили лист Козака, однак українська сторона не згодна з тими умовами щодо Донбасу, які пропонують росіяни.