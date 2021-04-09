У Лаврова вибухнули різким звинуваченням на адресу Києва через ТКГ щодо Донбасу

Україна не хоче говорити з Донецьком і Луганськом і зриває перемовини щодо Донбасу - Захарова / Reuters

У Міністерстві закордонних справ назвали "дурістю" плани України про перенесення перемовин щодо Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи з Мінська до іншої держави. Росіяни звинувачують Київ у спробі зриву домовленостей, в рамках яких Київ нібито повинен вести перемовини з представниками бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Про це заявила офіційна представниця російської дипломатії Марія Захарова.

Під час свого брифінгу вона піддала критиці ідею про перенесення перемовин України, Росії та ОБСЄ у Мінську і порівняла ситуацію з висловлюванням прессекретарки Юлії Мендель щодо "української російської мови".

"Це гіпотетична дурість, яку ми неодноразово чуємо від представників Києва в абсолютно різних сферах. Це приблизно те ж саме, як заява прессекретарки президента України про якусь українську російську мову. Це одного порядку речі", - вважає Захарова.читайте такожЗМІ дізналися про шанси на вихід України з перемовин у Мінську та реакцію РФ

Як розповіла представниця російського МЗС, українська сторона вже виступала з пропозиціями щодо перенесення перемовин в рамках ТКГ до Швеції або Польщі. При цьому, на її думку, перспективи повернення дискусії з "віртуальної" в "реальну" наразі досить "туманні" через епідемію коронавірусної інфекції.

Крім того, МЗС Росії вважає ініціативу про перенесення перемовин щодо Донбасу з Мінська наміром України відмовитися від нібито своїх зобов'язань щодо дискусії з представниками "ЛДНР".

"Це відвертий саботаж раніше досягнутих домовленостей", - підкреслила Марія Захарова.

Перенесення перемовин щодо Донбасу з Мінська