У Лаврова вибухнули різким звинуваченням на адресу Києва через ТКГ щодо Донбасу

Захарова порівняла ідею про перенесення засідань ТКГ щодо Донбасу з Мінська із заявою Юлії Мендель про "українську російську мову".
У Міністерстві закордонних справ назвали "дурістю" плани України про перенесення перемовин щодо Донбасу в рамках Тристоронньої контактної групи з Мінська до іншої держави. Росіяни звинувачують Київ у спробі зриву домовленостей, в рамках яких Київ нібито повинен вести перемовини з представниками бойовиків "ДНР" і "ЛНР". Про це заявила офіційна представниця російської дипломатії Марія Захарова.
Під час свого брифінгу вона піддала критиці ідею про перенесення перемовин України, Росії та ОБСЄ у Мінську і порівняла ситуацію з висловлюванням прессекретарки Юлії Мендель щодо "української російської мови".
"Це гіпотетична дурість, яку ми неодноразово чуємо від представників Києва в абсолютно різних сферах. Це приблизно те ж саме, як заява прессекретарки президента України про якусь українську російську мову. Це одного порядку речі", - вважає Захарова.читайте такожЗМІ дізналися про шанси на вихід України з перемовин у Мінську та реакцію РФ
Як розповіла представниця російського МЗС, українська сторона вже виступала з пропозиціями щодо перенесення перемовин в рамках ТКГ до Швеції або Польщі. При цьому, на її думку, перспективи повернення дискусії з "віртуальної" в "реальну" наразі досить "туманні" через епідемію коронавірусної інфекції.
Крім того, МЗС Росії вважає ініціативу про перенесення перемовин щодо Донбасу з Мінська наміром України відмовитися від нібито своїх зобов'язань щодо дискусії з представниками "ЛДНР".
"Це відвертий саботаж раніше досягнутих домовленостей", - підкреслила Марія Захарова.
Перенесення перемовин щодо Донбасу з Мінська
- Міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков нещодавно казав про те, що після завершення карантину Київ більше не має наміру брати участь у дискусії в рамках ТКГ у Мінську. Причиною тому є недовіра України владі Білорусі.
- Голова української делегації у ТКГ Леонід Кравчук пояснив, що Білорусь після подій, пов'язаних з протестами, припинила бути нейтральною державою. Тому переговори там проводити тепер неможливо. При цьому глава республіки Олександр Лукашенко і міністр закордонних справ Володимир Макей демонструють ворожу риторику щодо України.