У Путіна обурюються після спільної заяви Зеленського і Байдена: що зачепило Кремль

У Кремлі озвучили позицію щодо вступу України до НАТО / Reuters

У Росії стурбовані можливим наближенням військової інфраструктури альянсу до її кордонів після зустрічі президентів України і США у Вашингтоні.

Про це в ході спілкування з журналістами заявив прес-секретар глави президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Президент Росії неодноразово викладав нашу досить чітку, зрозумілу і послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів. Це те, що нам зовсім не подобається", - передає слова Пєскова "ТАСС".

Також він зазначив, що в Кремлі звернули увагу на плани з надання Україні військової допомоги з боку США.

Зустріч президентів України та США

"Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході [країни]. Це дуже небезпечно", - додав представник Кремля.

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Що не сподобалося Кремлю?

Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена пройшла 1 вересня. В ході переговорів Джо Байден заявив, що підтримка його країною євроатлантичного прагнення України залишається непохитною.