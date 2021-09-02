УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

У Путіна обурюються після спільної заяви Зеленського і Байдена: що зачепило Кремль

2 вересня 2021, 14:58
Прослухати новину
Зупинити

Зустріч президентів України і США не залишила без уваги Росію.

Путін, Пєсков
У Кремлі озвучили позицію щодо вступу України до НАТО / Reuters

У Росії стурбовані можливим наближенням військової інфраструктури альянсу до її кордонів після зустрічі президентів України і США у Вашингтоні.

Про це в ході спілкування з журналістами заявив прес-секретар глави президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

"Президент Росії неодноразово викладав нашу досить чітку, зрозумілу і послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів. Це те, що нам зовсім не подобається", - передає слова Пєскова "ТАСС".

Також він зазначив, що в Кремлі звернули увагу на плани з надання Україні військової допомоги з боку США.

false
Зустріч президентів України та США

"Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході [країни]. Це дуже небезпечно", - додав представник Кремля.

Реклама

Що не сподобалося Кремлю?

Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена пройшла 1 вересня. В ході переговорів Джо Байден заявив, що підтримка його країною євроатлантичного прагнення України залишається непохитною.

Під час свого виступу у Вашингтоні Володимир Зеленський зазначив, що українці бачать підтримку з боку НАТО і розуміють, що в разі ескалації з боку Росії, Україна не залишиться одна, а буде з партнерами.

Автор: Сергій Кущ
viber
НАТО Володимир Зеленський Джо Байден Дмитро Пєсков
Зараз ви переглядаєте новину «У Путіна обурюються після спільної заяви Зеленського і Байдена: що зачепило Кремль». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Настя Каменських без ліфчика спокусливо засвітила груди в напівпрозорому вбранніНастя Каменських без ліфчика спокусливо засвітила груди в напівпрозорому вбранні Інсульт: знак на вашій шкірі, який сигналізує про небезпекуІнсульт: знак на вашій шкірі, який сигналізує про небезпеку Перший день осені 2021: як красиво привітати з першим днем вересняПерший день осені 2021: як красиво привітати з першим днем вересня Проривів немає: які підсумки зустрічі Зеленського і БайденаПроривів немає: які підсумки зустрічі Зеленського і Байдена У Вашингтону накопичилось багато запитань до ЗеленськогоУ Вашингтону накопичилось багато запитань до Зеленського

Останні новини

06:30

Сірник у діжці з бензином: чому восени протести в Україні неминучі

06:02

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли дивовижні пальта і пуховики невимовної краси Фото Відео

05:28

Нова атака РФ: експосол США розкрив два сценарії агресії Кремля проти України Відео

05:02

Які продукти потрібно їсти, щоб сповнити тіло залізом - відповідь фахівця

04:47

Як приготувати смачний салат вінегрет: шеф-кухар дав три поради

Реклама
04:22

Ім'я Макар: значення, доля, характер

03:50

Місячний гороскоп на тиждень 6-12 вересня: кредити, підступи недругів або зміни в житті Відео

03:02

Експерти пояснили, чому знижується ефективність COVID-вакцин Відео

02:34

Зустріч Зеленського і Байдена: експерт назвав плюси і мінуси саміту Відео

02:10

Осінній раціон для здорового харчування: що має бути у холодильнику

01:37

Настя Івлєєва без ліфчика звела з розуму шикарними формами в облягаючому комбінезоні

01:16

Як не підхопити небезпечний штам Дельта: Комаровський дав просту пораду Відео

00:50

Опубліковано рейтинг найкрутіших Android-смартфонів з точки зору ціна-якість

00:19

Американський репер шокував фанатів" вагітними " фото

03 вересня, п'ятниця
23:55

З'ясувалося, які продукти допоможуть побороти втому та стрес

23:55

Головний щасливчик місяця: гороскоп для Рака на вересень 2021 року

23:45

Інсульт: проста вправа, яка покращує кров'яний тиск і знижує ризик Відео

23:37

Пожежу в костелі святого Миколая ліквідували: подробиці рятувальників

23:33

Названо дев'ять хронічних хвороб, які знижують ефективність вакцинації від коронавірусу Відео

22:50

У Києві горить Костел святого Миколая Відео

Реклама
22:47

Шевченко поскаржився, що не хотів залишати посаду тренера збірної України

22:18

У Запоріжжі школяр пережив клінічну смерть прямо на уроці

22:09

Названо п'ять найнебезпечніших овочів для організму Відео

22:01

Хвороба серця: неприємне відчуття, яке може вказувати на те, що у вас є захворювання Відео

21:45

В Україні вдарять заморозки і похолодає до -3 Відео

21:27

Названо горіх, що знижує смертність від серцевих хвороб Відео

21:26

"Удар у серце дракона": Арестович задумав перейменувати українську мову Відео

21:02

Зендая без ліфчика викликала фурор у шкіряній сукні ексклюзивно під її розмір грудей

21:01

Шок і провал: що обіцяє Леву гороскоп на вересень-2021

20:54

Восени ситуація з коронавірусом в Україні буде критичною - вчені

20:36

Артрит: названо алкогольний напій, який може захистити від хворобливого стану Відео

20:17

Столтенберг звинуватив Росію у брехні перед масштабними військовими навчаннями

20:05

Байден вам цього не скаже: чому Україна досі не в НАТО Погляд

19:53

Захист прав дітей це завдання демократичної держави - прокурор Харківщини Фільчаков

19:44

З'явився список саундтреків до фільму Дюна 2021 Дені Вільньова Відео

19:31

На Львівщині вантажівка на швидкості влетіла у магазин, є жертви

19:20

В Одесі горе-злодій обчистив квартиру і заснув в ній: фото невдахи

19:06

Рак легенів: головна ознака в голосі Відео

19:00

Гороскоп для Діви на вересень-2021: в яких сферах буде фартити, в яких чекати дрібних капостей

18:47

Падіння цін на руду несе загрози для української металургії - експерт

Реклама
18:43

Львів - це діра: блогершу розпекли за принизливу заяву про українське місто

18:33

"Щури в морзі та лікар з перегаром": у Львові батьки звинувачують лікарів у смерті малюка

18:27

Бойфренд Брітні Спірс попався у відомому бутіку біля вітрини з кільцями

18:17

У першого в Україні кролика-поліцейського з'явилася сторінка в Instagram: кумедне відео

18:10

Мемом про Шуфутинського намагалися стерти з пам’яті злочин Путіна у Беслані Погляд

18:09

В Одесі жінка-безхатченко засунула голову в сміттєвий бак і наглухо застрягла

17:57

"До локдауну далеко": влада Києва спростувала інформацію про карантин з 15 вересня Відео

17:51

Крістофер Ллойд з'явився в ролі Ріка в нових серіях Ріка і Морті

17:45

Українців чекає кілька підвищень пенсії у 2022 році Відео

17:33

Путін пропонує "прийняти в сім'ю" терористичний Талібан

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти