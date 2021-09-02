У Путіна обурюються після спільної заяви Зеленського і Байдена: що зачепило Кремль

Зустріч президентів України і США не залишила без уваги Росію.
У Росії стурбовані можливим наближенням військової інфраструктури альянсу до її кордонів після зустрічі президентів України і США у Вашингтоні.
Про це в ході спілкування з журналістами заявив прес-секретар глави президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
"Президент Росії неодноразово викладав нашу досить чітку, зрозумілу і послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів. Це те, що нам зовсім не подобається", - передає слова Пєскова "ТАСС".
Також він зазначив, що в Кремлі звернули увагу на плани з надання Україні військової допомоги з боку США.
"Ми вважаємо, що потенційно це може бути причиною для непередбачуваних дій української сторони в плані спроб силового врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході [країни]. Це дуже небезпечно", - додав представник Кремля.
Що не сподобалося Кремлю?
Як повідомляв Главред, офіційна зустріч президента України Володимира Зеленського і глави Білого дому Джо Байдена пройшла 1 вересня. В ході переговорів Джо Байден заявив, що підтримка його країною євроатлантичного прагнення України залишається непохитною.
Під час свого виступу у Вашингтоні Володимир Зеленський зазначив, що українці бачать підтримку з боку НАТО і розуміють, що в разі ескалації з боку Росії, Україна не залишиться одна, а буде з партнерами.