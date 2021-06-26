У Путіна відреагували на слова Зеленського щодо паспортів на Донбасі

Захарова розкритикувала слова Зеленського про паспорти / Фото: РИА Новости / Сергій П'ятаков

У Росії пройшлися по словам президента України Володимира Зеленського щодо видачі російських паспортів жителям Донбасу.

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова впевнена, що видача є наслідком " невиконання Києвом Мінських домовленостей", пресслужба МЗС Росії.

"Звернули увагу на висловлювання президента України, який звинуватив Росію у видачі жителям Донбасу російських паспортів та в порушенні тим самим логіки Мінських угод", - сказано в повідомленні.

За словами Захарової, надання жителям Донбасу російського громадянства є вимушеним гуманітарним заходом "в умовах введеної Києвом соціально-економічної і транспортної блокади регіону, яку, згідно з Мінськими угодами, він має зняти".

"Гуманітарний жест Росії є прямим наслідком невиконання Україною своїх зобов'язань за Мінськими угодами. Більш того, він повністю відповідає міжнародній практиці. Як відомо, свої паспорти жителям України у великих кількостях видають Польща, Угорщина і Румунія", - заявила представник російського міністерства.

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Вона підкреслила, що логіку і претензії Володимира Зеленського зрозуміти важко.

"Добре відомо, що надання громадянства є суверенною прерогативою суверенних держав. Міжнародним правом будь-яких обмежень на цей рахунок не встановлюється", - зазначила Захарова.

Раніше Зеленський заявив, що Росія не слідує логіці Мінських угод, видаючи населенню не підконтрольних Києву територій Донецької та Луганської областей російські паспорти.