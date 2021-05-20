У Путіна відреагували на вишиванку Зеленського

Захарова згадала культуролога і філолога Дмитра Лихачова, який "вважав, що її розріз не випадково розташований не посередині грудей, а зміщений убік".
Речник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова "подякувала" президентові України Володимиру Зеленському, який на Всесвітній день вишиванки "надів російську косоворотку", написала вона на своїй сторінці в Facebook.
"Володимир Олександрович, відзначити "день вишиванки" в косоворотці безцінно", - заявила спікер російського МЗС.
Захарова згадала культуролога і філолога Дмитра Лихачова, який "вважав, що її розріз не випадково розташований не посередині грудей, а зміщений убік".
"Потрібно це було для того, щоб ланцюжок та натільний хрест не вивалювалися назовні. Тримайтеся там. Зараз почнеться", - додала Захарова.
- Раніше Главред писав про те, що Володимир Зеленський опублікував на своїй сторінці в Instagram фото з дружиною Оленою в національному одязі і привітав українців з Днем Вишиванки.
- У відповідь деякі користувачі мережі розкритикували вишиванки, зазначивши, що це нібито "Російська косоворотка".
Автор: Катерина Трохимчук