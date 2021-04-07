У Зеленського назвали строки підписання чергової угоди в МВФ

Staff level agreement - це угода, яка попередньо підписується між Україною і МВФ.
Наразі тривають технічні консультації з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про підписання попередньої угоди про продовження програми співпраці з Фондом. Бажано, щоб така угода була підписана до кінця липня, заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, пише пресслужба ОП.
Staff level agreement - це угода, яка попередньо підписується між Україною і МВФ. Це попереднє розуміння щодо того, яким чином буде побудована програма співпраці з МВФ.
"У поточному році є два періоди пікового навантаження на держбюджет через необхідність виплат за державним боргом: у березні, який вже успішно пройдено, і у вересні, який ще попереду. Тому бажано, щоб угода з МВФ була підписана до кінця липня", - зазначив Устенко.
Співпраця України та МВФ
- МВФ 9 червня 2020 року затвердив для України програму співпраці stand-by. Вона повинна діяти протягом 1,5 років. Загалом українська держава має отримати від міжнародного фінансового донора 5$ млрд. доларів. Перші 2,1$ млрд. Київ уже отримав.
- Згідно з планом співпраці, Україні повинні виділити ще 3,5$ млрд., однак надання подальших траншів було призупинено через низку вимог з боку МВФ. Зокрема, Фонд наполягає на проведенні антикорупційної, освітньої, пенсійної, медичної та судової реформи.
- У МВФ 13 лютого зробили заяву про завершенні роботи місії за програмою stand-by в Україні. Домовленості про надання траншу так і не були досягнуті. Фонд вимагає проведення судової та антикорупційної реформи.
- Радник глави ОП Тимофій Милованов звинувачував МВФ у тому, що перед тим, як випустити прес-реліз, Фонд не поінформували офіційний Київ. Українська влада була вкрай здивована таким рішенням-на той момент ще не було офіційної позиції України з даного питання, тоді як повідомлення МВФ вже пішли в ЗМІ.
Автор: Катерина Трохимчук