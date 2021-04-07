У Зеленського назвали строки підписання чергової угоди в МВФ

У Зеленського розповіли про відносини з МВФ / 24 канал

Наразі тривають технічні консультації з Міжнародним валютним фондом (МВФ) про підписання попередньої угоди про продовження програми співпраці з Фондом. Бажано, щоб така угода була підписана до кінця липня, заявив радник президента України з питань економіки Олег Устенко, пише пресслужба ОП.

Staff level agreement - це угода, яка попередньо підписується між Україною і МВФ. Це попереднє розуміння щодо того, яким чином буде побудована програма співпраці з МВФ.

"У поточному році є два періоди пікового навантаження на держбюджет через необхідність виплат за державним боргом: у березні, який вже успішно пройдено, і у вересні, який ще попереду. Тому бажано, щоб угода з МВФ була підписана до кінця липня", - зазначив Устенко.

Співпраця України та МВФ