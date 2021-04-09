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У Зеленського пояснили зрив перемовин щодо Донбасу тиском на Путіна

9 квітня 2021, 14:38

Росія не виконала жодної з домовленостей, досягнутих на перемовинах у Парижі у 2019 році, сказав Ігор Жовква.

Володимир Путін
Путіну неприємно чути про підтримку Німеччиною і Францією позиції України - Офіс президента / Фото Reuters

Перемовини у рамках нормандського формату і Мінського процесу не заблоковані, однак Росія прикладає зусилля для того, щоб діалог був далеким від конструктиву. Москва проти проведення нормандського саміту ймовірно через те, що в рамках таких дискусій Німеччина і Франція виступають на підтримку України, а російському президенту Володимиру Путіну неприємно це слухати. Про це заявив заступник голови Офісу президента, куратор міжнародного напрямку Ігор Жовква.

У інтерв'ю lb.ua він розповів про те, що саме Росія наразі виступає проти того, щоб був організований новий саміт країн-учасників нормандського формату. Найімовірніше з тієї причини, що Путіну неприємно слухати, як Берлін і Париж відкрито виступають на підтримку Києва.читайте такожУкраїна піде на діалог з РФ щодо Донбасу, але за однієї умови - Гармаш

"Коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію один одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини та Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати", - вважає Жовква.

За його словами, крім цього, у російської сторони немає перемовної позиції на саміт, тому що Москва не виконала домовленостей, досягнутих на зустрічі нормандської четвірки у Парижі у 2019 році. Режим припинення вогню був організований, однак під час його виконання фіксуються постійні порушення.

"Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, крім організації режиму припинення вогню. І тут ми бачимо, що він постійно порушується", - підкреслив чиновник.

При цьому він додав, що нормандський формат і мінський процес продовжують працювати. Однак Росія, схоже, докладає зусиль, щоб перемовини були неконструктивними.читайте такожПутін обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі і висунув звинувачення Києву

"Проходять зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів "четвірки". Однак складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло. Ймовірно, вони їй не потрібні", - підкреслив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

Перемовини щодо Донбасу

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