У Зеленського пояснили зрив перемовин щодо Донбасу тиском на Путіна

Росія не виконала жодної з домовленостей, досягнутих на перемовинах у Парижі у 2019 році, сказав Ігор Жовква.
Перемовини у рамках нормандського формату і Мінського процесу не заблоковані, однак Росія прикладає зусилля для того, щоб діалог був далеким від конструктиву. Москва проти проведення нормандського саміту ймовірно через те, що в рамках таких дискусій Німеччина і Франція виступають на підтримку України, а російському президенту Володимиру Путіну неприємно це слухати. Про це заявив заступник голови Офісу президента, куратор міжнародного напрямку Ігор Жовква.
У інтерв'ю lb.ua він розповів про те, що саме Росія наразі виступає проти того, щоб був організований новий саміт країн-учасників нормандського формату. Найімовірніше з тієї причини, що Путіну неприємно слухати, як Берлін і Париж відкрито виступають на підтримку Києва.читайте такожУкраїна піде на діалог з РФ щодо Донбасу, але за однієї умови - Гармаш
"Коли сидять лідери вчотирьох, то всі чують позицію один одного. На таких самітах нас відкрито підтримують лідери Німеччини та Франції. Президенту РФ це не дуже приємно слухати", - вважає Жовква.
За його словами, крім цього, у російської сторони немає перемовної позиції на саміт, тому що Москва не виконала домовленостей, досягнутих на зустрічі нормандської четвірки у Парижі у 2019 році. Режим припинення вогню був організований, однак під час його виконання фіксуються постійні порушення.
"Росія не виконала жодної з домовленостей Паризького саміту, крім організації режиму припинення вогню. І тут ми бачимо, що він постійно порушується", - підкреслив чиновник.
При цьому він додав, що нормандський формат і мінський процес продовжують працювати. Однак Росія, схоже, докладає зусиль, щоб перемовини були неконструктивними.читайте такожПутін обговорив з Меркель ситуацію на Донбасі і висунув звинувачення Києву
"Проходять зустрічі на рівні ТКГ, радників лідерів "четвірки". Однак складається враження, що РФ навмисно переводить ці перемовини в неконструктивне русло. Ймовірно, вони їй не потрібні", - підкреслив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.
Перемовини щодо Донбасу
- Президент України Володимир Зеленський 9 березня стверджував, що він має намір провести окремі перемовини з главою РФ Путіним, канцлеркою ФРН Меркель і президентом Франції Макроном у тому випадку, якщо не вдасться організувати перемовини в рамках нормандського формату.
- На Донбасі 26 березня відбулося загострення конфлікту. Загинули 4 українських військових. Двоє бійців ООС отримали поранення. Президент Володимир Зеленський закликав лідерів нормандського формату докласти максимум зусиль для відновлення режиму перемир'я в регіоні.
- 30 березня прессекретар російського президента Дмитро Пєсков звинуватив Україну в порушенні Мінських угод і заявив, що ситуація на Донбасі зайшла в глухий кут через небажання Києва вести перемовини з представниками бойовиків "ЛДНР".
- 31 березня відбулися перемовини Меркель, Макрона і Путіна. За підсумками дискусії сторони дійшли висновку, згідно з яким слід організувати новий саміт в рамках нормандського формату. Реалізація планів залежить від виконання паризьких домовленостей нормандської четвірки 2019 року.