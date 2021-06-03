У Зеленського оголосили нові ініціативи щодо олігархів і попередили про удар

Держава боротиметься з бізнес-групами, які саботують закони "про олігархів" - Офіс президента / УНІАН

Після того, як Верховна Рада ухвалить законопроект "про статус олігарха" авторства Володимира Зеленського, суспільство буде захищене від руйнівного впливу олігархату. Однак розроблятимуться й інші проекти законів для зміцнення ініціативи та побудови оптимальних правил взаємодії держави і великого бізнесу. Якщо будь-які групи протидіятимуть таким ідеям, держава негайно відповість. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

У коментарі Українській правді він розповів про те, що крім ініціативи президента, спрямованої на те, щоб олігархи ставали великими бізнесменами, будуть і інші законопроекти. Завданням влади є побудова антимонопольних правил і демократичного механізму лобізму в Україні.

"Слід розуміти, що це не єдиний законопроект, який сприятиме перетворенню олігархів на звичайних великих бізнесменів. Цей законопроект, коли його підтримають депутати, працюватиме в комплексі з іншими вже існуючими законодавчими актами і тими, які ще розробляються. Україна повинна отримати посилені антимонопольні правила і правила цивілізованого лобізму. Те, що вже є і діє у всіх розвинених демократичних державах", - зазначив Подоляк.

Також він додав, що президент не планує "поставити в глухий кут великий бізнес". Ініціативи передбачають час для переходу до нових правил гри. Однак ті групи, які саботуватимуть такі рішення, отримають відповідь від держави.читайте такожЗеленський пригрозив олігархам санкціями і поставив жорсткі умови

"У всіх відповідних суб'єктів буде час для того, щоб перейти в систему цивілізованих правил. Але якщо якісь олігархічні структури протидіятимуть, вони отримають негайну відповідь від держави", - підкреслив Михайло Подоляк.

Законопроект Зеленського про " статус олігарха"

Секретар РНБО Олексій Данилов 11 травня казав, що президент Зеленський дав завдання Раді національної безпеки, Антимонопольному комітету та Офісу президента розробити проект закону про статус олігархів.

Тоді чиновник вказав, що під дію такого закону може підпадати діяльність 13 українських громадян, які впливають на внутрішню і зовнішню політику України.

2 червня президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект під №5599 "про олігархів". Ініціатива передбачає створення реєстру осіб, які за законом будуть визнані олігархами.

Хто виявиться олігархом

Зокрема, олігархами вважатимуться люди, які беруть участь у політичному житті країни, серйозно впливають на ЗМІ, є вигодоодержувачами монополії або суб'єкта господарювання або володіють активами, вартість яких перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів. Особи, діяльність яких відповідає трьом з чотирьох критеріїв, вважатимуться олігархами.