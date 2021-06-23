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У Зеленського оголосили про підключення США до перемовин щодо Донбасу

23 червня 2021, 19:23

У Вашингтоні визначаються з роллю Штатів у перемовному процесі щодо Донбасу, сказав Михайло Подоляк.

Зеленський
Зеленський у липні відправиться до Вашингтона на перемовини з Байденом / УНІАН

Вже в липні-серпні, після зустрічі президента України Володимира Зеленського з господарем Білого дому Джо Байденом, можуть з'явитися новини про підключення США до перемовин щодо Донбасу. Наразі у Вашингтоні визначаються, в якому форматі американці можуть взяти участь у дискусії щодо врегулювання російсько-українського конфлікту. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

У інтерв'ю виданню Главком чиновник сказав, що днями відбувся саміт США і Росії у Женеві, а Вашингтон отримав прохання приєднатися до перемовин щодо Донбасу.

За його словами, у Штатах наразі проводять консультації з Україною і визначаються з тим, у якому форматі американці візьмуть участь у перемовинах. У липні Зеленський поїде на зустріч з Байденом до Вашингтона, і вже в період липень-серпень можуть з'явитися новини щодо цього питання.читайте такожУгода Байдена і Путіна щодо України: експерт розкрив головну інтригу діалогу США і Росії щодо Донбасу

"Вже заявлено про те, що американська сторона в комунікації з представниками України визначиться, яким може бути внесок США. У липні відбудеться візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Тому саме в такому таймінгу - липень-серпень - можливі новини щодо цих перемовин", - підкреслив Михайло Подоляк.

США у перемовинах щодо Донбасу

Голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук казав, що після візиту Зеленського на зустріч з Байденом ситуація щодо Донбасу може змінитися. Існує сценарій, за якого Вашингтон приєднається до нормандського формату. Це посилить позицію України, тому що ФРН і Франція діють нерішуче щодо Росії.

Представник Донецька від переселенців в ТКГ Сергій Гармаш вважає, що після зустрічі Байдена і Путіна можуть відбутися певні зміни у пермовному процесі щодо Донбасу. Причиною тому є заява Путіна, який сам запропонував оформити участь США в мінському процесі шляхом призначення спецпредставника Держдепу.

У липні президент України Володимир Зеленський відправиться з візитом до Вашингтона на зустріч з главою США Джо Байденом. Під час перемовин сторони обговорять інтеграцію Києва до НАТО, американську допомогу і конфлікт на Донбасі.

новини США Володимир Зеленський Михайло Подоляк новини України новини Донбасу
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