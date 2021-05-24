У Зеленського оголосили про повне припинення авіасполучення з Білоруссю

Затримання Протасевича у Мінську - це нахабний виклик демократичному суспільству, - Данилов / УНІАН

У Києві прийняли рішення про повне припинення авіасполучення з Білоруссю. Всі рейси літатимуть в обхід повітряного простору білоруської держави. Такі заходи пов'язані з високим рівнем небезпеки і зухвалими діями офіційного Мінська. Рішення буде опрацьовано на рівні уряду. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

У коментарі Інтерфакс-Україна він сказав про те, що Київ змушений був прийняти таке рішення у зв'язку високим рівнем загрози біля кордонів української держави у зв'язку з діяльністю офіційного Мінська.

"Враховуючи рівень небезпеки і нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості від кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення щодо повного припинення авіасполучення з республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання", - пояснив Данилов.читайте такожЗМІ дізналися про плани нового удару Євросоюзу по Білорусі

Також чиновник додав, що затримання Романа Протасевича у Мінську стало відкритим викликом демократичному світу і презирством нормами міжнародного законодавства.

"Затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста у Мінську - це відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами", - підкреслив Олексій Данилов.

Припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю