У Зеленського оголосили про повне припинення авіасполучення з Білоруссю

Україна прийняла таке рішення, враховуючи рівень небезпеки і нахабства дій офіційного Мінська, сказав Олексій Данилов.
У Києві прийняли рішення про повне припинення авіасполучення з Білоруссю. Всі рейси літатимуть в обхід повітряного простору білоруської держави. Такі заходи пов'язані з високим рівнем небезпеки і зухвалими діями офіційного Мінська. Рішення буде опрацьовано на рівні уряду. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов.
У коментарі Інтерфакс-Україна він сказав про те, що Київ змушений був прийняти таке рішення у зв'язку високим рівнем загрози біля кордонів української держави у зв'язку з діяльністю офіційного Мінська.
"Враховуючи рівень небезпеки і нахабства викликів демократичним цінностям, які створює своєю діяльністю влада Білорусі в безпосередній близькості від кордонів України, президент Володимир Зеленський ініціював рішення щодо повного припинення авіасполучення з республікою Білорусь і перенаправлення всіх авіарейсів в обхід її повітряного простору. Глава держави доручив уряду опрацювати відповідне питання", - пояснив Данилов.читайте такожЗМІ дізналися про плани нового удару Євросоюзу по Білорусі
Також чиновник додав, що затримання Романа Протасевича у Мінську стало відкритим викликом демократичному світу і презирством нормами міжнародного законодавства.
"Затримання 23 травня білоруського опозиційного журналіста у Мінську - це відкритий виклик всьому демократичному світу, нахабне нехтування міжнародними нормами і правилами", - підкреслив Олексій Данилов.
Припинення авіасполучення між Україною та Білоруссю
- Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 травня, доручив уряду підготувати рішення щодо припинення авіасполучення з Білоруссю.
- Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що у вівторок, 24 травня, відбудеться засідання Кабміну, на якому уряд офіційно розглядатиме питання закриття авіасполучення між Україною та Білоруссю.
- Рішення офіційного Києва пов'язане з подіями у Мінську, які відбулися 23 травня. Влада Білорусі зупинила у Мінську літак рейсу Ryanair під приводом вибухового пристрою на борту. На авіалайнері летів білоруський опозиційний блогер Роман Протасевич, якого затримали силовики.