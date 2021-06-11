У Зеленського оголосили про виконання завдань і виступили з вимогою надання ПДЧ до НАТО

Україна має бути присутня на саміті НАТО 14 червня - Офіс президента / УНІАН

Офіційний Київ виконав всі вимоги Альянсу для отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Україна вимагає своєї присутності на саміті Північноатлантичного альянсу 14 червня і наполягає на наданні ПДЧ. Питання вступу української держави до блоку безпеки особливо актуальне у зв'язку з тими викликами, з якими стикається країна. Про це заявив заступник голови Офісу президента Андрій Сибіга.

Як розповів чиновник у інтерв'ю Європейській правді, Україна вимоги НАТО вже виконала, проте наразі немає консенсусу держав щодо подальших кроків у напрямку євроатлантичної інтеграції держави Києва.

"Україна здійснила всі необхідні кроки для забезпечення того результату, який ми вважаємо за необхідний - а саме для отримання ПДЧ з подальшим оформленням членства в Альянсі", - пояснив Сибіга, додавши, що провідні держави підтримують прагнення України до НАТО.

За його словами, Київ продовжує вимагати участі в саміті Північноатлантичного альянсу, який відбудеться у Брюсселі, і наполягає на наданні плану дій щодо інтеграції в НАТО.читайте також"Ракети долетять до Москви за 7 хвилин": Путін злякався вступу України в НАТО

"Ми повинні бути на саміті НАТО. І це справедлива наша вимога, як і вимога надання ПДЧ і членства в Альянсі, особливо на тлі тих викликів і тих ризиків, з якими стикається наша держава...але на саміт, який відбудеться 14 червня, крім членів НАТО, не запрошені інші учасники, тому що такий формат", - підкреслив Андрій Сибіга.

Інтеграція України в НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда 3 травня на зустрічі з главою української держави Володимиром Зеленським заявляв, що на саміті НАТО 14 червня країни планують обговорити "дорожню карту" щодо інтеграції України до блоку безпеки. Однак він також уточнив, що Київу потрібно буде виконати певні вимоги, щоб приєднатися до Альянсу.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква казав, що Україна не візьме участі в саміті НАТО. Втім, за його словами, Київ запевнили в обговоренні питання надання ПДЧ українській державі в рамках саміту.

У Північноатлантичному альянсі підкреслили, що керівництво блоку безпеки бачить Україну і Грузію в НАТО, однак тільки тоді, коли для цього настане час.